Contract împărțit în două loturi

Salubritate Craiova a scos la licitaţie contractul pentru achiziţia substanţelor insecticide, pe care l-a împărţit în două loturi. Fiecare lot se referă la substanţe diferite.

Pentru primul lot, suma maximă care se poate cheltui este de 135.000 de lei, fără TVA. Pentru lotul doi, suma poate ajunge până la 800.000 de lei.

Aşadar, societatea de salubrizare are posibilitatea să dea 935.000 de lei, fără TVA, pe întregul contract.

Anul trecut, achizițiile similare au fost împărțite în trei loturi. Deși bugetul estimat fusese de 352.000 de lei, suma efectiv cheltuită pe contractele subsecvente s-a ridicat la doar 220.632 de lei.

Stadiul procedurii

Perioada de depunere a ofertelor s-a încheiat, iar propunerile se află în faza de evaluare. Participanții sunt aceiași ca în 2025: companiile Alis Tech Solutions și Agricover Distribution.

Ambele firme au depus oferte pentru ambele loturi, iar Salubritate Craiova poate alege un furnizor diferit pentru fiecare lot.

După semnarea acordului-cadru, acțiunile de dezinsecție în oraș se vor face prin contracte subsecvente, strict în funcție de necesități.

Achiziția de motorină

În paralel, Salubritate Craiova desfășoară o licitație pentru asigurarea necesarului de motorină pentru următorul an.

Detaliile acordului-cadru pentru combustibil:

Cantitate maximă vizată: 500.000 de litri.

Plafon maxim de cheltuieli: 4,5 milioane de lei, fără TVA (aproximativ 900.000 de euro).

Prag minim de achiziție: 1,8 milioane de lei, fără TVA (aproximativ 360.000 de euro).

Acest format de contract este flexibil și nu obligă societatea să achiziționeze întreaga cantitate maximă.

Achizițiile se vor derula treptat, prin contracte subsecvente, adaptate exact la nevoile de consum ale companiei din fiecare perioadă.

