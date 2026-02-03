„Circulația feroviară este temporar suspendată pe firul II, începând cu ora 07.10. Pe acest sector, firul I este închis permanent pentru lucrări de reabilitare a infrastructurii feroviare”, a transmis Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, citată de News.

Problema a fost cauzată de o șină ruptă, identificată la kilometrul feroviar 115+500. Măsura de suspendare a traficului a fost luată din motive de siguranță.

Echipele de intervenție ale CFR SA au fost mobilizate imediat. Personalul specializat al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova lucrează la remedierea defecțiunii pentru reluarea circulației.

Trenurile R 11614 (începând cu ora 07.20), R 9910 (de la 07.35), ambele cu destinația București Nord, și IR 72, care circulă pe ruta București Nord-Curtici, staționează în stații adiacente. Acestea înregistrează întârzieri față de orarul obișnuit, până la finalizarea lucrărilor.

Situația este monitorizată pentru reluarea traficului în condiții de siguranță.

