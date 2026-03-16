Zonele afectate de această întrerupere sunt delimitate de străzile: Calea București, Brestei, Bibescu, Mihai Viteazul, Ion Maiorescu, Matei Basarab, Gheorghe Doja, Unirii, Gheorghe Chițu, Caracal, Matei Millo, General Dragalina și Arieș, potrivit unui comunicat transmis de companie.

„Atenționăm utilizatorii de apă potabilă din zonele menționate că, din cauza manevrelor de golire și umplere a sistemului public de alimentare cu apă potabilă, ocazional se pot produce modificări ale calității apei potabile din punct de vedere al turbidității. La apariția acestor fenomene se va evita consumul de apă potabilă până la limpezirea apei”, a precizat Compania de Apă Oltenia.

Potrivit reprezentanților CAO, calitatea apei va fi monitorizată constant după repunerea în funcțiune a rețelei, prin Laboratorul de Monitorizare a Calității Apei Potabile. Specialiștii companiei recomandă populației să ia măsuri preventive, cum ar fi stocarea unei cantități suficiente de apă potabilă pentru intervalul în care alimentarea va fi întreruptă.

