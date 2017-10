O familie din Brazilia are 14 membri născuți cu 12 degete la mâini și la picioare. Caracteristica este una ereditară, deoarece și cel mai nou membru al clanului l-a moștenit pe tatăl său, scrie The Sun.

Familia Da Silva din Brazilia este supranumită ”Familia Șase” deoarece ficare membru s-a născut cu o anomalie genetică și au câte șase degete la mâini și la picioare.

Alessandro, proaspătul tată al celui mai nou membru al familiei cu 12 degete la mâini și la picioare, spune că este mândru de caracteristica pe care o are familia sa. ”Acesta este un semn pe care nici o altă familie nu îl are, ceea ce ne face să ieșim din mulțime”, spune Alessandro a cărui soție, Katia, este normală și are cinci degete.

Cei doi soți au doi băieți, Guilherme și nou-născutul Vinicius. Copiii aveau șanse de 50% să moștenească malformația genetică a tatălui lor, dar se pare că genetica a fost de partea familiei și amândoi au câte șase degete la o mână.

Katia a spus: „Am aflat ca Vinicius va fi băiat în a treisprezecea săptămâna de sarcină și din acel moment am sperat să aibă șase degete, dar erau șanse de 50-50. Dar când s-a născut am observat că degetele lui sunt perfect funcționale și ca orice copil de vârsta lui încearcă să prindă . El încearcă deja să prindă lucruri, semn că toate degetele lui funcționează normal”.

Sindromul genetic care provoacă nașterea oamenilor cu degete suplimentare la mâini și la picioare se numește polidactilie și apare la unui din 1.000 de oameni.

Familia De Silva crede că degetele suplimentare sunt un avantaj, mai degrabă decât o piedică , și că îi face mai buni muzicieni sau portari de fotbal. „Nu a fost o problemă pentru noi să avem șase degete. Ne place să avem șase degete”, a spus Sylvia, mătușa cu 12 degete a lui Alessandro, în timp ce verișoara sa Maria spune că ”Cel mai bun lucru este că pot atinge mai multe clape la pian”.

În clanul De Silva este și un portar de fotbal. Joao Assis spune că a spus: „Sunt în măsură să ajung la mingi pe car alții nu le pot prinde. Pentru mine este mai ușor să țin mingea, am o priză mai bună și deci e mai greu să o scap”.

Assis, bunicul lui Alessandro este cel responsabil pentru transformarea malformației genetice a familiei sale într-un motiv de mândrie. ”Bunicul meu ne-a învățat că să avem șase degete este un lucru valoros. Era atât de mândru de asta încât a scris o carte în care mâinile sale sunt pe copertă. De asemenea, a compus și muzică”.

Și în România a existat un caz de polidactilie la scară largă. În judetul Vrancea, în Satul Milcovelul mai mulți oameni s-au născut cu șase degete. De rușine, majoritatea s-au dus la operatie, renuntand la falanga în plus.