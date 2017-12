Președintele Donald Trump, în vacanță în Florida, a scris pe Twitter un mesaj în care a sugerat că schimbările climatice ar putea fi un lucru bun, referindu-se la orașele americane aflate sub zăpdă în această perioadă, scrie CNN.

Mesajele postate de președintele american pe Twitter îl poziționează în continuare la polul opus față de oamenii de știință care susțin că încălzirea globală este dăunătoare pentru Statele Unite și pentru lume.

„În Est, ar putea fi cel mai friguros ajun de Anul Nou înregistrat vreodată. Poate că ne-ar fi de folos acea Încălzire Climatică pentru care țara noastră, dar nu și alte ţări, ar fi trebuit să plătească trilioane de dolari pentru a se proteja de ea. Înfofoliţi-vă!’, a scris Trump.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017