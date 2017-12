Un oraș american a fost îngropat de zăpadă. Autoritățile au decretat stare de urgență

O furtună puternică de zăpadă a îngropat aproape complet un oraș american, în ziua de Crăciun. Ninsorile abundente i-au determinat pe oficiali să decreteze stare de urgență, relatează BBC News.

Oraș Erie din statul Pennsylvania a fost îngropat într-un strat de zăpadă de mai bine un metru. Numeroase străzi au fost închise, circulația mașinilor fiind practic imposibilă. Oficialii au decretat stare de urgență, iar meteorologii au anunțat că ninsorile au doborât un record stabilit în 1956.

So, since 12 AM Christmas Day, #EriePA has gotten over 55 inches of snow. Their average for December and January COMBINED is just over 57 inches. Here’s what Erie looks like right now: pic.twitter.com/NigHc79iGD

— Drew (@DrewMacFarlane) December 26, 2017