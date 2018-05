Filmulețul, postat pe rețelele de socializare, sâmbătă, arată trei ofițeri din Departamentul de Poliție Wildwood care încearcă să o rețină pe Emily Weinman, o tânără de 20 de ani care fusese acuzată de posesie ilegală de alcool pe plajă.

Incidentul a avut loc pe o plajă în weekend-ul de Memorial Day din SUA. Tânăra, îmbrăcată în costum de baie negru și o pereche de pantaloni scurți albi, poate fi văzută cum se luptă pentru a nu le permite polițiștilor să o încătușeze. Unul dintre aceștia ajunge deasupra ei încercând să o imobilizeze, iar la un moment dat o lovește de mai multe ori cu pumnii în cap.

I was sleeping on the beach and I woke up to this.. i can’t believe it.. pic.twitter.com/UJE5Sy7E4G

— Lexy (@HewittLexy) May 26, 2018