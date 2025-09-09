„Ori pleacă el, ori plec eu”

Surse apropiate discuțiilor spun că Bessent l-a acuzat pe Pulte că ar fi vorbit negativ despre el direct cu Trump, iar cearta a degenerat rapid.

În timpul cinei, la care participau aproape 30 de persoane din administrație, Bessent i-ar fi strigat lui Pulte: „Ori pleacă el dracului de aici, ori plec eu”. Potrivit martorilor, Bessent l-a înjurat pe Pulte și l-a împins să „iasă afară” pentru a continua confruntarea.

Scandalul a fost aplanat de unul dintre cofondatorii clubului, dar cei doi oficiali nu au părăsit masa.

O rivalitate veche între oamenii din echipa economică

Sursele citate de CNN au precizat că tensiunile dintre cei doi nu sunt noi. Disputa ar avea legătură și cu secretarul Comerțului, Howard Lutnick, care este apropiat de Pulte și aflat într-un conflict mocnit cu Bessent.

„Sunt cei mai diferiți oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Amândoi sunt grozavi, dar unul e un pic diferit de celălalt, cam la 200 de metri. Sunt fantastici și se înțeleg foarte bine”, a spus Donald Trump, lăudându-i public pe cei doi oficiali în încercarea de a domoli zvonurile.

Pulte, în ascensiune după un atac la Fed

Influența lui Bill Pulte în jurul președintelui a crescut în ultimele săptămâni, după ce l-a acuzat pe guvernatorul Rezervei Federale, Lisa Cook, de fraudă ipotecară. Trump a reacționat imediat, demițând-o pe Cook. Aceasta a dat în judecată administrația, susținând că președintele nu are dreptul să o înlăture din funcție.

Trump încearcă să-și consolideze controlul asupra Fed, presând boardul să reducă agresiv dobânzile.

Bessent, obișnuit cu conflictele

Nu este prima dată când Scott Bessent intră într-o confruntare cu alți membri ai echipei lui Trump. La începutul anului, acesta a avut un schimb dur de replici cu Elon Musk, pe atunci consilier la Casa Albă, pe tema conducerii IRS, agenția fiscală americană.

Duminică, Bessent a fost văzut alături de Donald Trump la US Open, însă a stat câteva scaune mai departe de președinte.

