Prețul redus și noul plan de restructurare a combinatului Liberty Galaţi

Administratorii concordatari Euro Insol și CITR Galați au depus la Tribunalul Galați un Plan de restructurare a Liberty Galaţi. Aceasta schimbare principală vizează preţul la care este propusă vânzarea combinatului, relatează News.ro.

„Propunem vânzarea în bloc a activelor din componenţa Combinatului Siderurgic Galaţi, prin organizarea unei licitaţii, având preţul de pornire de 444.026.436 euro exclusiv TVA (echivalentul sumei de 2.263.557.965 lei la cursul BNR din 3.04.2026), reprezentând 70% din valoarea de piaţă a activului conform raportului de evaluare”, se arată în Planul de restructurare.

Prețul de pornire a fost anterior de 709,1 milioane euro. Din luna martie 2025, compania este în concordat preventiv, adică o procedură juridică prin care o companie în dificultate financiară negociază cu creditorii un plan de redresare, pentru a evita falimentul.

Prima licitație, între optimism și eșec

Prima încercare de vânzare, organizată pe 12 martie 2026, a generat inițial interes considerabil. Șase posibili investitori au semnat acorduri de confidențialitate, cinci caiete de sarcini au fost achiziționate, iar patru delegații au vizitat platforma combinatului.

Printre companiile interesate se numărau MetInvest, UMB Steel, JSW, Sidenor și Jindal Steel.

Cu toate acestea, optimismul s-a diminuat rapid. Niciunul dintre investitori nu a prezentat scrisoarea de garanție de 7% din valoarea de pornire, echivalentul a 49 milioane de euro, necesară pentru participarea la licitație, conform regulamentului.

Valoarea de piaţă a fost reevaluată la 3,23 de miliarde lei

„Valoarea de piaţă a activului Combinatului Siderurgic a suferit modificări, ca urmare a unei revizuiri, întrucât s-au strecurat o serie de erori de prelucrare a valorilor din rapoartele de evaluare”, se arată în Planul de restructurare modificat al Liberty Galaţi, întocmit de Euro Insol şi CITR filiala Galaţi şi depus în aprilie la Tribunalul Galaţi.

Conform documentului consultat de News.ro, valoarea de piaţă a fost reevaluată la 3,23 miliarde lei, iar cea de lichidare, la 1,9 miliarde lei.

Cei doi indicatori erau, anterior, mai mari, fiindcă includeau și active valorificate ulterior întocmirii rapoartelor sau bunuri la care societatea nu avea drept de proprietate.

Conform News.ro, în total, datoriile Liberty Galaţi se ridicau în aprilie 2026 la aproape 3,4 miliarde de lei.

Când ar putea fi luată o decizie referitoare la noul plan de restructurare

O posibilă decizie referitoare la noul plan de restructuare a combinatului Liberty Galați s-ar putea lua pe 24 iunie 2026, atunci când este programată ședința de judecată.

În această situație, licitația de vânzare nu ar putea fi organizată mai devreme de iulie.

