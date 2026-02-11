Proiectul are ca scop protejarea comunităților și adaptarea la schimbările climatice

În urma inundațiilor devastatoare din septembrie 2024, care au afectat grav județul Galați, inițiativa de prevenire și gestionare a riscurilor cauzate de viituri a devenit o prioritate. La acel moment, 28 de localități au fost lovite de ape, iar bilanțul tragediei a inclus șapte decese și evacuarea a mii de persoane.

Aproximativ 7.000 de gospodării au suferit daune majore, iar infrastructura rutieră și agricolă a fost grav afectată.

Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027, își propune să transforme județul Galați într-un model de adaptare la provocările climatice.

„Cu sprijinul Comisiei Europene, județul Galați beneficiază, în premieră, de asistență tehnică pentru pregătirea unui proiect major de reducere a riscului de inundații, prin instrumentul C4T. Este pentru prima dată când acest tip de sprijin este acordat unei autorități publice de nivel județean”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Localitățile deja afectate de inundații sunt prioritare

Specialiști internaționali au vizitat zonele cele mai vulnerabile, inclusiv cursurile râurilor Suhu, Geru și Chineja, pentru a evalua daunele și a identifica soluții eficiente. Localități precum Pechea, Valea Mărului, Slobozia Conachi, Izvoarele și Cuza Vodă sunt prioritare pentru implementarea măsurilor.

„Accentul este pus pe dezvoltarea infrastructurii verzi, bazată pe soluții naturale care protejează oamenii, mediul și gospodăriile. Proiectul propune soluții moderne și durabile precum: redarea spațiului natural al cursurilor de apă, zone de retenție pentru volume mari de apă, plantări pentru stabilizarea solului, reducerea eroziunii și refacerea echilibrului natural”, a mai precizat Costel Fotea.

