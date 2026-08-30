Performanță istorică la 8+1 feminin, cu un nou record mondial

Echipajul feminin de 8+1 al României a scris istorie în canotajul internațional. Duminică, 30 august 2026, tricolorele au cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de la Amsterdam, terminând cursa nu doar pe prima poziție, ci și cu un nou record mondial în această probă de rezistență și sincronizare perfectă.

Proba de 8+1 feminin este considerată regina canotajului, iar sportivele din România au arătat încă din primii metri ai cursei de ce sunt cotate printre marile favorite ale competiției.

România a câștigat a doua medalie de aur la Mondialele de canotaj de la Amsterdam

Formația tricoloră, alcătuită din Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş şi cârmaciul Victoria Petreanu, a impus un ritm sufocant încă de la start. Româncele au preluat conducerea rapid, au dictat tempoul pe tot parcursul celor 2.000 de metri și nu au dat nicio șansă rivalelor de pe benzile alăturate.

Cronometrul s-a oprit la 05:51.88, un timp excepțional care reprezintă un nou record mondial în proba de 8+1 feminin. Efortul fizic uriaș și coordonarea impecabilă le-au adus fetelor noastre aplauzele întregii tribune de la Amsterdam.

Această reușită reprezintă a doua medalie de aur pentru delegația României la actuala ediție a Campionatelor Mondiale, confirmând forma excelentă în care se află lotul național de canotaj.

Simona Radiș bifează al doilea titlu mondial în doar trei zile

Competiția din Olanda a fost una de neuitat pentru Simona Radiș. Marea noastră campioană bifează al doilea titlu mondial din cadrul acestei ediții, după ce vineri a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în proba de dublu rame, alături de Adriana Adam.

Evoluția impecabilă a fetelor arată continuitatea proiectului din canotajul românesc, lotul condus de colectivul tehnic menținând România în elita mondială a sportului nautic.

Urmează emoții mari în finala mixtă

Ziua de duminică nu se încheie aici pentru canotorii români. Delegația noastră vizează o nouă clasare pe podium în finala A la proba de 8+1 mixt.

Echipajul mixt al României este format din Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleşescu, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu. Cursa finală este programată să înceapă la ora 16:08, tricolorii având șanse reale la o nouă medalie.

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