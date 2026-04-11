Un potențial dezastru de sănătate publică

Autoritățile au acționat în regim de urgență pentru a retrage produsele de la raft, evitând un potențial dezastru de sănătate publică. Loturile infestate provin de la fermele deținute de omul de afaceri Fănel Bogoș, în Galați.

Rezultatele analizelor de laborator au confirmat un scenariu alarmant la fermele omului de afaceri Fănel Bogoș din județul Galați. Toate cele aproximativ 60.000 de păsări din două unități de producție sunt infectate cu Salmonella, potrivit Antena 3 CNN.

Această situație extrem de gravă a dus la blocarea imediată a loturilor de ouă provenite din exploatațiile respective, având în vedere periculozitatea bacteriei pentru consumatori.

Cu toate acestea, ouăle de la fermele infectate din Galați au ajuns la o stație de sortare din județul Vaslui, aparținând aceluiași proprietar.

ANSVSA a pus sechestru pe marfă

Întreaga cantitate de ouă a fost sechestrată de ANSVSA înainte de a ieși pe piață. Intervenția rapidă a inspectorilor a eliminat posibilitatea ca produsele contaminate să fie achiziționate de populație, stopând focarul direct la sursa de distribuție.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cine se face vinovat de gestionarea defectuoasă a acestui focar. Cazul a expus vulnerabilități grave în lanțul de control, anchetatorii încercând să refacă traseul ouălor contaminate și să înțeleagă cum a fost permis transportul acestora din unitățile infectate către stația de sortare.

Ce este Salmonella typhimurium?

Salmonella typhimurium este o bacterie patogenă, răspunzătoare de majoritatea toxiinfecțiilor alimentare. Omul se poate contamina prin consumul de carne crudă sau insuficient gătită, ouă, produse lactate nepasteurizate, legume sau apă infectată. Tratamentul include, în principal, hidratarea corespunzătoare, iar antibioticele sunt utilizate în cazurile severe.

Premierul Ilie Bolojan este menționat în ancheta DNA privind o rețea de influență cu politicieni, rezerviști și foști generali din serviciile de informații, potrivit Antena 3 și Digi24. În centrul anchetei este vasluianul Fănel Bogoș, om de afaceri în industria avicolă, care, spun anchetatorii, a încercat să schimbe conducerea DSVSA Vaslui folosind conexiuni care au urcat până la nivelul deciziei centrale.



