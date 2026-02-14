Incidentul a avut loc pe 3 februarie 2025, în comuna Drăgușeni, din Galați.

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rădești, autospeciala Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Drăgușeni nu ar fi acordat prioritate unei mașini de poliție care se îndrepta către același incendiu, izbucnit într-o locuință din satul Căuiești.

Mai exact, polițiștii au tras pe dreapta mașina de pompieri și l-au amendat pe șofer, pentru că pe un drum îngust, acesta nu le-a făcut loc să treacă. Ambele mașini se îndreptau către incendiul din satul Căuiești.

În plus, oamenii legii susțin că șoferul ar fi utilizat semnale luminoase și acustice fără a avea dreptul legal.

Conform comunicatului transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a fost sancționat în baza OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, primind o amendă de 3.037,5 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru patru luni.

De cealaltă parte, reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență susțin că autospeciala era în misiune, trimisă prin dispeceratul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați, și că avea dreptul să folosească semnalele acustice și luminoase.

Primarul comunei Drăgușeni afirmă că a solicitat clarificări oficiale, iar răspunsul primit confirmă faptul că autospecialele SVSU pot utiliza aceste semnale în timpul intervențiilor.

Martorii spun că echipajul de poliție ar fi oprit autospeciala aproximativ 15 minute, timp în care incendiul a fost stins de localnici, potrivit Știrilor ProTV.

Cazul va fi soluționat în instanță, după ce pompierul voluntar a contestat sancțiunea.

