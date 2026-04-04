Eleve agresate de profesor la ore și în excursie

Vineri, poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Tecuci au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat de 44 de ani, din localitatea Munteni, judeţul Galaţi, cercetat pentru tentativă la agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor.

Conform reprezentanților IPJ Galați, la data de 19 martie 2026, poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie de 38 de ani, din localitatea gălățeană Gohor că, în perioada 23 – 25 februarie, în timpul unei excursii la Vatra Dornei, fiica ei de 13 ani ar fi fost atinsă pe picior de către profesorul de limba engleză. Conform TVR Info, incidentul s-ar fi petrecut în telegondolă.

Dascălul a fost arestat pentru 30 de zile

În aceeaşi zi, poliţiştii au fost sesizaţi de o altă femeie, de 38 de ani, din aceeaşi localitate, că în cursul anului şcolar 2024 – 2025, fiica sa, tot de 13 ani, ar fi fost atinsă pe picioare de către acelaşi profesor de engleză, în timpul orelor de curs.

În urma cercetărilor şi a probelor administrate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci, poliţiştii l-au reţinut pe bărbat, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi.

Ulterior, instanţa a dispus arestarea lui preventivă petru 30 de zile, potrivit news.ro.

„În urma prezentării la Judecătoria Tecuci, faţă de bărbatul de 44 de ani a fost dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile”, a informat IPJ Galaţi.