Oamenii nu și-au mai primit banii din luna octombrie a anului trecut, situația devenind critică pentru mii de familii.

4.000 de angajați sunt în șomaj tehnic din septembrie

Criza de la Galați se adâncește pe fondul procedurii de concordat preventiv, activată încă din 2024 pentru a proteja activele societății și a restructura datoriile.

Cu toate acestea, măsurile nu au reușit să stabilizeze situația forței de muncă: aproape 4.000 de angajați se află în șomaj tehnic încă din luna septembrie.

Gaură neagră de un miliard de euro

Situația financiară a combinatului este catastrofală, datoriile totale ridicându-se în prezent la aproximativ un miliard de euro.

Mai mult, colapsul economic este dublat de suspiciuni grave de corupție. În luna noiembrie, Parchetul General a deschis un dosar penal in rem, investigând o fraudă financiară estimată la circa 300 de milioane de euro, bani care ar fi fost drenați din conturile societății.

Licitație internațională

Dat fiind statutul de obiectiv strategic național al combinatului, Guvernul pregătește organizarea unei licitații internaționale pentru vânzarea acestuia.

Surse din piață indică faptul că există interes din partea unor investitori puternici. Printre numele vehiculate pentru preluarea activelor de la malul Dunării se numără: Dorinel Umbrărescu, cel mai puternic antreprenor român din domeniul infrastructurii și Rinat Ahmetov, miliardarul ucrainean care deține imperiul industrial SCM.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE