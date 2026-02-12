Pentru evitarea zonelor afectate, Primăria municipiului Galați recomandă următoarele rute ocolitoare: str. Brăilei – str. Română – str. Armata Poporului; str. Brăilei – str. G-ral Al. Cernat – str. Ciprian Porumbescu – str. Regiment 11 Siret; str. Armata Poporului – str. Română – str. Brăilei; b-dul Marea Unire – str. Regiment 11 Siret – str. Ciprian Porumbescu – str. Morilor.

Primăria atrage atenția că semnalizarea rutieră poate fi modificată în funcție de necesitățile lucrărilor: „Precizăm că semnalizarea rutieră poate suferi modificări, în funcție de natura lucrărilor. Atragem atenția că mutarea/deteriorarea mijloacelor de delimitare a zonelor de lucru (garduri, balize etc.), a dispozitivelor de semnalizare rutieră în general, se pedepsește conform prevederilor legislației în vigoare”, se arată în comunicatul.

Conducătorii auto și pietonii sunt rugați să urmeze cu strictețe semnalizarea rutieră temporară pentru a evita blocajele și incidentele. Lucrările fac parte dintr-un proiect major de investiții pentru modernizarea infrastructurii orașului.

