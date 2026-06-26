Primul pas legal obligatoriu

Administratorii concordatari ai combinatului siderurgic Liberty Galați au scos oficial la licitație publică complexul sportiv Oțelul, prețul de pornire fiind stabilit la 3,5 milioane de euro, potrivit Monitorul de Galați.

Deși anunțul publicat pe platformele de specialitate imobiliară ar putea îngrijora fanii echipei, specialiștii subliniază că această mișcare reprezintă, în realitate, primul pas legal obligatoriu pentru ca Primăria municipiului Galați să poată deveni noul proprietar al bazei sportive.

Conform anunțului de vânzare, proprietatea scoasă la licitație este amplasată în Galați, pe strada Anghel Saligny numărul 82, și se întinde pe un teren generos în suprafață de 34.591 de metri pătrați. Pachetul cuprinde stadionul cu tribune, terenurile de joc și de antrenament, vestiarele moderne, clădirea dedicată cantonamentelor, construcțiile anexe, dar și instalația de nocturnă.

Un element extrem de important specificat în documentație este faptul că destinația imobilului este strict sportivă și nu poate fi modificată sub nicio formă de un eventual cumpărător privat, detaliu care descurajează din start speculațiile imobiliare pe acest amplasament.

Primăria municipiului Galați și-a exprimat deja în mod oficial intenția fermă de a prelua întregul complex sportiv în contul creanțelor masive pe care le deține asupra companiei Liberty Galați.

Planul luat în calcul

Conform planului de restructurare, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Galaţi figurează cu o creanţă garantată de 32,3 milioane de lei asupra Liberty Galaţi. În plus, municipalitatea deţine o ipotecă de rang I asupra terenului aferent stadionului, în valoare de 9.329.409 lei.

Această mutare ar permite municipalității nu doar să protejeze arena istorică de eventuale speculații imobiliare, ci și să recupereze o sumă importantă de bani care altfel ar fi fost greu de încasat de la combinatul aflat în dificultate.

Pe de altă parte, ANAF deţine, la rândul său, garanţii asupra complexului sportiv, respectiv o ipotecă legală de rang II asupra terenului şi o ipotecă de rang I asupra construcţiilor intabulate.

Din acest motiv, pentru ca stadionul să poată fi transferat către municipalitate în contul creanţelor, ar fi necesară înlocuirea obiectului garanţiilor existente între cele două instituţii. Şi mai este necesar un pas legal: vânzarea la licitaţie.

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