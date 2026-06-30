Rezultate Evaluare Națională 2026. Cele mai puține note de 10 din ultimii 14 ani

Informațiile publicate de Ministerul Educației arată că, înainte de depunerea și soluționarea contestațiilor, la Evaluarea Națională 2026 au fost înregistrate doar șapte medii generale de 10. Este cel mai redus număr din ultimii 14 ani.

Prin comparație, anul trecut, în 2025, au fost 85 de medii de 10, iar în 2024 s-au înregistrat 74, adică de peste 10 ori mai multe decât în acest an. În anul 2020, au fost 892 de medii de 10, acesta fiind cel mai mare număr de medii maxime din ultimii 14 ani.

Făcând o comparație cu anul trecut, anul acesta rezultatele elevilor au fost mai slabe

Notele la Limba română și matematică, minim istoric în 2026

Rezultate Evaluare Națională 2026, Limba română

Și rezultatele la proba de Limba română marchează un minim istoric. Înainte de contestații au fost acordate doar 398 de note de 10. Precedentul record negativ fusese consemnat în 2024, cu 416 note maxime. La polul opus, cele mai multe note de 10 s-au înregistrat în anii 2020 (4.700 de note de 10), 2018 (2.172 note de 10) și 2019 (2.011 note de 10).

Rezultate Evaluare Națională 2026, Matematică

La Matematică, situația este și mai accentuată. Anul acesta, doar 102 elevi au obținut nota 10 înainte de contestații, cel mai mic număr din ultimii 14 ani. Comparativ cu 2025, când au fost 976 de note maxime, rezultatul din acest an este de peste nouă ori mai mic.

Rata de participare, mai mare față de cea din 2025

La sesiunea 2026 au fost înscriși 148.268 elevi, dintre care 143.251 au participat la toate probele examenului, rezultând o rată de participare de 96,6%, una dintre cele mai ridicate din ultimii ani. Anul trecut, spre deosebire, rata de participare la evaluarea națională a fost de 95,6%.

Evoluția rezultatelor în perioada 2013–2026. Rata promovabilității

Analiza comparativă evidențiază o evoluție fluctuantă a promovabilității.

An Procent medii ≥5 2013 75,9% 2014 71,1% 2015 79,4% 2016 75,1% 2017 77,0% 2018 73,6% 2019 73,2% 2020 76,2% 2021 76,8% 2022 82,4% 2023 76,4% 2024 74,5% 2025 83,2% 2026 79,0%

Rezultatele demonstrează existența unor variații semnificative de la un an la altul. Concret, perioada 2013–2021 este caracterizată de o relativă stabilitate, cu procente situate între 71% și 79%. Începând cu anul 2022 se observă o îmbunătățire considerabilă, când promovabilitatea depășește pentru prima dată pragul de 82%. Anul 2025 reprezintă cea mai bună performanță din întreaga perioadă analizată, cu 83,2% medii peste 5. Comparativ cu acest rezultat, anul 2026 înregistrează o scădere de 4,2 puncte procentuale, însă rămâne peste media ultimului deceniu.

Analiza rezultatelor pe discipline 2026 vs 2025

În 2026, 81,8% dintre elevi au obținut note peste 5 la Limba română. Comparativ, în 2025, 86,5% dintre elevi au obținut note maxime, în 2024 – 77,8%, iar în 2023 – 77,8%. Se observă o scădere față de anul precedent, dar o îmbunătățire semnificativă comparativ cu 2023 și 2024.

Cât despre numărul notelor de 10 (398), acesta este apropiat de media ultimilor ani, însă mult inferior anului 2020.

Matematica continuă însă să reprezinte disciplina cu cele mai reduse rezultate. Procentul notelor peste 5 este de 74,3% în 2026, față de 76,3% în 2025. În anul 2023 procentul a fost de 75,4%, iar în 2025 a fost de 68,8%. Rezultatele arată o ușoară scădere față de 2025, însă o îmbunătățire evidentă față de 2024. Doar 102 elevi au obținut nota 10, confirmând gradul ridicat de dificultate al probei.

Cât despre distribuția mediilor, în 2026 cea mai mare pondere se regăsește între mediile: 8,50–8,99, 8,00–8,49 și 7,50–7,99. Acest lucru indică faptul că majoritatea elevilor obțin rezultate bune, însă foarte puțini ating nivelul maxim.

În 2026, 2,8% dintre elevi au obținut medii între 9,50 și 9,99, iar 7 elevi au obținut media 10. Comparativ cu 2025, intervalele foarte ridicate (9,50–10) sunt considerabil mai puțin reprezentate.

Cele mai bune rezultate, în București. Diferențe mari între rural și urban

Diferențele dintre mediul urban și rural rămân foarte pronunțate. Anul acesta, în mediul urban 11,63% dintre elevi au medii sub 5, iar cele mai multe rezultate se situează între 8 și 10. În mediul rural, spre deosebire, 36,39% dintre elevi au medii sub 5, iar intervalele predominante sunt între 5 și 7. Diferența de aproape 25 de puncte procentuale între cele două medii reflectă persistența inegalităților privind accesul la resurse educaționale, pregătirea suplimentară și mediul socio-economic.

Cele mai bune rezultate au fost obținute în:

București – 92,2%

Cluj – 90,2%

Prahova – 83,5%

Suceava – 83,3%

Brăila și Gorj – 81,9%

Cele mai reduse procente au fost înregistrate în:

Călărași – 64,7%

Caraș-Severin – 66,8%

Teleorman – 67,3%

Mehedinți – 67,8%

Vaslui – 69,3%

Diferența dintre primul și ultimul județ depășește 27 puncte procentuale, demonstrând existența unor discrepanțe regionale importante.

Care sunt concluziile? Matematica este materia care generează, în continuare, cele mai multe dificultăți, diferențele dintre mediul urban și rural rămân considerabile, iar disparitățile teritoriale sunt încă pronunțate.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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