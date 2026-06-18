Elementul de noutate care ar putea debloca tranzacția este reducerea substanțială a prețului de pornire: de la 709 milioane de euro, suma a fost tăiată la 444 de milioane de euro.

De ce a scăzut prețul cu peste 260 de milioane de euro

Diminuarea valorii de pornire și prelungirea termenului de înscriere cu trei luni au fost strategii menite să mențină interesul marilor investitori.

„A existat interes din partea aceloraşi părţi care au subscris şi la prima licitaţie, care au cumpărat caietul de sarcini. În afara preţului, nu s-a modificat nimic în caietul de sarcini. Am comunicat cu toate părţile care l-au cumpărat prima dată şi au continuat să fie interesate de acest obiectiv industrial. Nu a venit nimeni suplimentar, sunt aceiaşi cinci”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galaţi.

Colosul industrial de la Galați se confruntă cu mari probleme financiare. În martie 2025, după ce mai mulți creditori au cerut deschiderea insolvenței, combinatul a intrat în procedura de concordat preventiv — o măsură juridică de protecție care permite restructurarea datoriilor totale, estimate la aproximativ un miliard de euro, și continuarea activității.

Din cauza acestui pasiv uriaș, vânzarea a devenit singura soluție viabilă pentru viitorul platformei siderurgice.

Cine sunt cei 5 investitori care vor să cumpere Liberty Galați

Lista companiilor înscrise în cursă reunește forțe majore din industria metalurgică globală, dar și un jucător român extrem de puternic, aflat în plină expansiune:

UMB Steel SRL (România): Companie din grupul UMB, deținut de familia Umbrărescu, lider pe piața construcțiilor de autostrăzi din România. Grupul își extinde rapid divizia metalurgică; recent, pe 8 aprilie 2026, Consiliul Concurenței a autorizat preluarea de către UMB a combinatului ArcelorMittal Hunedoara.

Companie din grupul UMB, deținut de familia Umbrărescu, lider pe piața construcțiilor de autostrăzi din România. Grupul își extinde rapid divizia metalurgică; recent, pe 8 aprilie 2026, Consiliul Concurenței a autorizat preluarea de către UMB a combinatului ArcelorMittal Hunedoara. JSW Steel Limited (India): Un producător multinațional indian de oțel, cu sediul central în Mumbai, având o prezență masivă pe piața asiatică și globală.

Un producător multinațional indian de oțel, cu sediul central în Mumbai, având o prezență masivă pe piața asiatică și globală. Metinvest B.V. (Ucraina): Un grup internațional minier și siderurgic cu operațiuni active în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie și SUA, controlat de cunoscutul om de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov.

Un grup internațional minier și siderurgic cu operațiuni active în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie și SUA, controlat de cunoscutul om de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov. Jindal Steel (International): Un alt gigant din India cu operațiuni globale în oțel, energie și minereuri, care în 2025 a achiziționat și combinatului din Ostrava (Cehia).

Un alt gigant din India cu operațiuni globale în oțel, energie și minereuri, care în 2025 a achiziționat și combinatului din Ostrava (Cehia). Sidenor Steel Industry (Grecia): Cel mai mare producător elen de produse din oțel, cu o logistică puternică în zona Balcanilor.

Ce s-a schimbat față de tentativa eșuată din luna martie

La prima licitație, organizată pe 12 martie 2026, prețul de pornire de 709 milioane de euro s-a dovedit a fi o barieră prea mare în condițiile pieței actuale.

Conform regulamentului strict al procedurii, cu cel mult 48 de ore înainte de închiderea înscrierilor, companiile trebuiau să depună o scrisoare de garanție bancară reprezentând 7% din valoarea de start — adică o sumă blocată de aproximativ 49 de milioane de euro. Cum niciunul dintre cei cinci ofertanți nu a efectuat acest depozit la acea dată, procedura s-a anulat.

Pentru licitația de vineri, valoarea scrisorii de garanție de 7% a scăzut automat, raportată la noul preț de 444 milioane de euro, devenind mult mai atractivă pentru investitori.

Rezultatul procedurii este vital nu doar pentru creditori, ci și pentru miile de angajați de pe platforma de la Galați și pentru întreaga economie regională.