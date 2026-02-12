Prioritățile investiționale: modernizare și sustenabilitate

Printre proiectele aflate pe agenda discuțiilor s-au numărat inițiative majore de extindere și modernizare a infrastructurii aeroportuare. Acestea includ:

Construirea unui al doilea parc fotovoltaic, ce va spori independența energetică a aeroportului;

Reconfigurarea Terminalului T3 pentru optimizarea fluxurilor de pasageri;

Construirea unui turn de control nou, esențial pentru siguranța operațiunilor;

Recuperarea categoriei CAT II, necesară pentru operarea zborurilor în condiții meteorologice dificile;

Dezvoltarea activităților cargo, cu scopul de a impulsiona economia județului Iași.

Aceste inițiative sunt menite să îmbunătățească capacitatea operațională a aeroportului și să ofere o experiență mai bună atât pasagerilor, cât și partenerilor economici.

Dezvoltarea Aeroportului Iași nu s-a încheiat

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a subliniat că proiectele de modernizare vor continua, în ciuda finalizării recente a noului Terminal T4: „Am spus-o de la bun început: dezvoltarea Aeroportului Iași nu s-a încheiat odată cu finalizarea noului terminal T4. Avem în continuare idei, avem planuri concrete și vom investi pentru a ne menține în topul aeroporturilor regionale performante. Aeroportul este un motor de dezvoltare pentru întreg județul, iar investițiile pe care le pregătim vizează atât creșterea capacității operaționale, cât și îmbunătățirea serviciilor oferite pasagerilor și partenerilor economici.”

Prin aceste măsuri, Consiliul Județean Iași spune că își propune să poziționeze Aeroportul Internațional Iași în rândul celor mai performante hub-uri regionale din țară. Modernizarea infrastructurii, implementarea soluțiilor de energie verde și extinderea serviciilor de transport cargo sunt așteptate să contribuie la dezvoltarea economică a județului, să atragă noi investitori și să stimuleze turismul.

