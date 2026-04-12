Acțiunea a fost programată special pe durata vacanței școlare de Paște pentru a minimiza disconfortul călătorilor.

Tramvaiele Bozankaya, primele evaluate

Verificările au început deja cu garniturile produse de compania turcă Bozankaya. O echipă a producătorului turc se află în prezent la depoul CTP, colaborând cu specialiștii locali pentru o analiză operativă.

Pe durata testelor, aceste tramvaie sunt retrase din circulație și înlocuite cu alte mijloace de transport (tramvaie sau autobuze clasice).

Vehiculele vor fi reintroduse în circulație săptămâna viitoare, la finalul vacanței școlare de Paște.

Într-o etapă ulterioară, procedura va fi aplicată și restului flotei electrice. Reprezentanții CTP și echipele producătorilor vor inspecta cele 16 tramvaie Pesa și cele 69 de autobuze electrice.

Acestea vor fi retrase etapizat în garaje și depouri pentru efectuarea probelor, urmând să revină treptat pe străzile orașului, odată cu finalizarea verificărilor.

Care este scopul testelor

Conform declarațiilor edilului, reviziile nu sunt cauzate de probleme majore, ci au un caracter preventiv și de optimizare, vizând următoarele aspecte:

Stabilirea exactă a stării tehnice a vehiculelor;

Analizarea comportamentului și evoluției acestora pe parcursul perioadei de exploatare;

Identificarea și remedierea rapidă a eventualelor defecțiuni;

Optimizarea performanțelor de funcționare;

Pregătirea documentației și stării tehnice pentru cea de-a doua etapă a recepției.

Alegerea acestei perioade pentru desfășurarea testelor a fost una strategică, profitând de scăderea fluxului de călători specifică sărbătorilor pascale. Primarul Mihai Chirica a ținut să asigure publicul că nu există probleme structurale la noile vehicule:

„Nu există niciun motiv de îngrijorare privind starea și modul de funcționare a tramvaielor și autobuzelor electrice și nu există semnale privind eventuale defecțiuni din fabricație. Mijloacele de transport nu vor fi retrase din exploatare definitiv, ci vor reveni pe trasee după efectuarea tuturor verificărilor privind starea tehnică și calitatea, astfel încât siguranța și confortul călătorilor să fie garantate”, a dat asigurări Mihai Chirica.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE