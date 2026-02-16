Conform datelor furnizate de Secția 3 Poliție Iași, alerta a fost dată luni dimineață, în jurul orei 05:58. Un bărbat de 40 de ani a sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a raporta furtul mașinii sale, pe care o lăsase parcată pe o stradă din oraș.

Totul s-a petrecut într-un interval de doar câteva minute. La ora 05.50, ieșeanul a lăsat mașina pornită în fața imobilului pentru a se încălzi, însă la ora 05.57 a constatat cu stupoare că aceasta fusese furată. Hoții au acționat rapid, profitând de faptul că motorul era deja pornit.

Investigațiile ulterioare au arătat că autoturismul furat nu a ajuns departe. Acesta a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale pe drumul european DE583, pe sectorul dintre localitățile Podu Iloaiei și Lețcani.

