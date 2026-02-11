Incidentul a iscat un val de reacții în mediul online. „Doamne fereste! Pe zi ce trece te sperii ce „soferi” avem pe străzi”, „Mare păcat că prostia nu se sancționează”, „Numai tâmpiți pe șosele..merg parcă-s nebuni unii”, sunt doar câteva dintre comentarii.

„Viteza pe drumuri umede face ravagii, se produce acvaplanarea. Dacă mulți nu știu ce este, uite asta se întampla caâd mergi pe ploaie sau drum umed sau alunecos, chiar și dacă nu depăsești viteza legală. Trebuie să te adaptezi la condițiile meteo !”, a scris altcineva, în timp ce un bărbat a spus scurt: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță …pușcărie pe viață!”.

„Cum iau permisul oamenii ăștia??”, se întreabă o femeie, iar un internaut scrie: „De s-ar anula mai ușor permisele pt viteză excesiva, ar rămâne România cu jumate din parcul auto”.

