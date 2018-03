Elena Pagu este Femeia Anului 2017 pentru Excelență în Sport, premiu acordat de revista Avantaje, la cea de-a 20-a ediție, organizată miercuri seara, 28 martie în Capitală.

“Mă simt așa de onorată și așa de fericită și mă pipăi să văd dacă eu sunt și exist. Nu am avut această mare cinste și ceea ce fac nu mi se pare așa grozav. pentru mine este mai degrabă un mod de viață. De când mă știu am mers, am făcut marș. Am fost numită stegar. Am făcut cu dragoste această meserie. Pentru semenii mei care ajung spre bătrânețe, este un lucru foarte simplu. Trebuie să faci mișcare. Alergarea mi-a adus un punct de reper“, a spus Elena Pagu emoționată în cadrul evenimentului.

În vârstă de 91 de ani, Elena Pagu a câștigat anul acesta, medalia de aur la 5 km. marș, la Campionatul European Masters. Elena Pagu se remarcă la marș sportiv, proba atletică la care deține titluri de campioană mondială, europeană și balcanică.

„M-am străduit ca să mai aduc o medalie pentru țara noastră! Concurez ca să îmi măsor puterile cu cele mai tinere. Erau atlete și cu 10 ani mai tinere ca mine. În cursa a fost plăcut, o vreme bună și am reușit o cursă bună. Aproximativ 25 de concurente am fost și toate venim de la categorii diferite de vârstă”, a declarat Elena Pagu pentru AIMX.

Cel care i-a înmânat Premiul pentru Femeia Anului pentru Excelență în Sport, i-a fost acordat de Ciprian Marica, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din România. “Aș vrea să vă spun că de ani ani buni, această doamnă este minunea ascunsă din sport. Cea mai mare victorie ei a câștigat-o în lupta cu timpul. A trecut de 90 de ani fără să ia vreun medicament”, a spus Ciprian Marica.

Gala FEMEIA ANULUI a ajuns la cea de-a 20-a ediție, devenind astfel cel mai longeviv eveniment de gen. An de an, revista AVANTAJE aduce în atenția publicului femei obișnuite cu povești neobișnuite, care fac diferența și pot servi drept pilde pentru cei în cutarea succesului pe orice plan. Unul dintre cele mai longevive evenimente de pe piața media din România, Gala Premiilor Femeia Anului promovează valorile autentice. Și anul acesta revista Avantaje a adus în lumina reflectoarelor femei obișnuite cu povești neobișnuite, eroine anonime care prin inițiativele lor fac din lumea în care trăim o lume mai bună.

