Bărbatul rănit cel mai grav după explozia de la Asău a fost adus la Iași cu un elicopter SMURD. Este vorba de un bărbat de 38 de ani, grav rănit de explozia proiectilului din cel de-al doilea război mondial. Luni seară, deflagrația s-a produs la o exploatare forestieră din Asău, Bacău, iar până acum anchetatorii nu au stabilit dacă proiectilul a fost lovit accidental sau intenționat. Potrivit unor surse, unul din mucitori ar fi lovit obuzul cu ciocanul.

“A fost ventilat mecanic, pentru că se afla sub stare de şoc, şoc volemic din cauza hemoragiilor multiple, şi şoc hipotermic. Din câte am înţeles, imediat după explozie, în primele momente a fost conştient şi a decis să se arunce într-un pârâu alăturat. El este şi hipotermic şi are leziuni traumatice multiple de tip deschis, plăgi inghino-scrotal, plăgi la nivelul membrelor inferioare, la nivelul toracelui şi amputaţie de mâini. Una din mâini, cea stângă, pare că e amputată aproape complet. Se va decide în sala de operaţie ce se va putea face pentru refacerea degetelor de la mâna dreaptă. Va fi internat în Clinica de Chirurgie. Deocamdată efectuăm examen computer tomografic pentru că vrem să aflăm care sunt leziunile la nivelul toracelui, unde există poartă de intrare pentru proiectile. Nu ştim cât de penetrante au fost aceste proiectile. Pacientul este în grija întregii echipe de gardă din Spitalul ‘Sfântul Spiridon’ “, a declarat coordonatorul SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu. pentru Agerpres.

“Deocamdată prognosticul este rezervat, dar toată lumea se va lupta pentru a-i salva viaţa şi refacerea a cât se poate din funcţionalitatea organelor, membrelor şi sistemelor”, a mai spus Diana Cimpoeşu.

Primul muncitor a decedat în elicopterul SMURD

Cele trei victime au fost scoase din pădure cu elicopterele SMURD, pentru că din primele informații, erau două persoane rănite grav și una mai ușor. Din nefericire, unul din bărbații grav răniti murise.

“Acolo se aflau acolo trei persoane, trei bărbaţi, de vârstă tânără. A fost trimis imediat elicopterul SMURD Iaşi împreună cu echipaje din judeţul Bacău. Pentru că primele informaţii ne spuneau că sunt două victime în stare foarte gravă, s-a luat decizia de a trimite şi elicopterul din Galaţi pentru preluarea celei de-a doua victime. Echipajul care i-au extras din pădure a observat că una dintre victime, un bărbat în vârstă de 27 de ani, este în stare gravă, în stop cardio-respirator, cu politraumă şi evisceraţie post explozie şi nu avea leziuni compatibile cu viaţa. S-a declarat decesul”, a spus Diana Cimpoeşu.

Al treilea muncitor rănit în explozia de la Asău este un bărbat în vârstă de 26 de ani, care are multiple plăgi în care au rămas schije. Acesta a fost preluat de elicopterul SMURD conștient și dus la Spitalul Județean Bacău.