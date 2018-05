Într-un cabinet din centrul orașului Slobozia, maica Paraschiva primește zilnic zeci de pacienți. Îmbrăcată în sutană și halat alb, îi consultă cu atenție pe toți. „Ne-a dat tratament de la dansa. N-aveam bani de rețetă, ne dădea și bani de la dânsa să cumpăram rețeta”, a spus mama a două fetițe pe care le-a dus la cabinet pentru că se simțeau rău.

Maica Paraschiva are 41 de ani, iar când s-a înscris la medicină era deja în slujba bisericii. A ajuns la Slobozia imediat după terminarea facultății, în 2007, arată bzc.ro.

Și la Timișoara, o slujitoare a Domnului consultă oamenii năpăstuiți.

”Am zis că am greșit cabinetul”

”Când am plecat de acasă la mânăstire, într-o zi a venit cineva și a zis ar fi bine să faci medicina. La început, nu mi-am dorit să mă fac medic. Dar fiind sub ascultare am zis dacă tot mi s-a spus hai sa facem și medicina și să vedem ce iese și iată că a ieșit un lucru foarte bun” a spus Maica Paraschiva.

“Când am intrat prima dată, am zis ca am greșit cabinetul și m-am reîntors și am văzut ca într-adevăr e medic și am mers pe mana dânsei. Îți ridica moralul, îți dă o speranță”, a spus Lucreția Crețu, pacienta măicuței medic.

