Se vor avea în vedere aspecte esențiale în desfășurarea manifestării, cum ar fi accesul la spitalele din zona, afluirea si defluirea participanților, circulația autospecialelor de intervenție medicala, pompieri, ISU etc.

Astfel, la această ședință au fost invitați să participe șefii următoarelor instituții: Jandarmeria, SRI, SIE, Prefectura Capitalei, Poliția Rutiera, Direcția Generală de Politie a Municipiului București, Politia Locala, RATB, Serviciul de Ambulanță Bucuresti Ilfov, ISU, precum și reprezentanți ai Direcțiilor din Primăria Capitalei cu atribuții în acest domeniu.

Reprezentanții Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice, organizată la nivelul Primăriei Municipiului Bucuresti, l-au invitat la discuții pe organizatorul manifestatiei din data de 10 august, pentru a stabili de comun acord cu toate instituțiile implicate, detaliile tehnice ale evenimentului pe care doreste sa il organizeze.

Astfel, contactat telefonic de către secretarul comisiei, reprezentantul organizatorului a afirmat că, avand in vedere ca se află în afara țării, în cursul zilei de luni va comunica reprezentanților PMB ziua in care poate ajunge la Bucuresti, la lucrarile Comisiei pentru avizarea evenimentelor publice, pentru a stabili detaliile tehnice organizarii mitingului.

Am fost si voi ramane un adept al libertătii de exprimare. Am fost și voi fi un om care respecta legea. Este simplu să nu ai nicio responsabilitate legala și sa acuzi ori sa jignesti, de pe margine, cum se intampla in aceste zile. Este regretabil ca o manifestație a diasporei este politizata de USR și PNL, partide care vor sa confiste actiunea romanilor din afara granitelor. Și eu am membri din familie si prieteni care muncesc sau invata in afara tarii si as fi ultima persoana care sa faca un gest negativ la adresa diasporei. Mai presus de orice, însă, trebuie sa respectăm toți legile și regulile. Cu siguranță, în întâlnirile de săptamana viitoare, se vor gasi solutii legale si eficiente si pentru acest eveniment, cu garantarea sigurantei tuturor cetatenilor. Daca se doreste organizarea unui eveniment cu 10.000 de persoane, 100.000 de persoane sau 1.000.000 de persoane, teoretic, totul este posibil daca organizatorul își asuma responsabilitatile ce decurg din lege si toate institutiile statului conlucreaza pentru a garanta siguranta cetățenilor', a spus Primarul General, Gabriela Firea.

Potrivit Legii 60/1991, astfel de manifestari se aproba respectand urmatoarea procedura: orice eveniment public trebuie declarat la Primaria Capitalei; in baza declaratiei scrise si inregistrate, organizatorul este invitat in cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunarilor Publice, constituite la nivelul PMB, pentru analizarea si avizarea conditiilor de desfasurare a evenimentului.

