Tarife aplicabile in zona 0:

– 10 lei/ora TVA inclus – tarif unic (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia); parcarea este limitata la o durata de maxim doua ore, iar dupa expirarea acestei durate se va aplica masura suprataxarii cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare ora de depasire;

-10 lei/ora X 24 de ore X 30 de zile + TVA – tarif pentru unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive – locuri de parcare rezervate pe baza de contract;

– 120 lei/luna TVA inclus – tarif preferential pentru riverani (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea locului de parcare).

Tarife aplicabile in zona 1:

– 5 lei/ora TVA inclus – tarif unic de luni pana vineri in intervalul orar 6.01 – 18.00, cu extindere, in functie de parcaj, in zone unde numarul de vizitatori este mare, de luni pana duminica, in intervalul orar 0.00 – 24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia); parcarea este limitata la o durata de maxim doua ore, iar dupa expirarea acestei durate se va aplica masura suprataxarii cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare ora de depasire;

– 2,5 lei/ora TVA inclus – tarif unic in zilele saptamanii in intervalul orar 18.01 – 6.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 5 lei/ora (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia);

– 5 lei/ora X 24 ore X 30 zile + TVA – tarif pentru unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive – locuri de parcare rezervate pe baza de contract;

– 100 lei/luna TVA inclus – tarif preferential pentru riverani (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia).

Zona 2 cuprinde locurile de parcare special amenajate intre zona 1 si limita administrativa a orasului.

Tarife utilizabile in zona 2:

– 2,5 lei/ora TVA inclus – tarif unic de luni pana vineri in intervalul orar 6.01 – 18.00, cu extindere, in functie de parcaj, in zone unde numarul de vizitatori este mare, de luni pana duminica in intervalul orar 0.00 – 24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia);

– 1,5 lei/ora TVA inclus – tarif unic in zilele saptamanii in intervalul orar 18.01 – 6.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 2,5 lei/ora (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia);

– 2,5 lei/ora + TVA – tarif preferential pentru unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive – locuri de parcare rezervate pe baza de contract;

– 80 lei/luna TVA inclus – tarif preferential pentru riverani (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia).

