„Forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin în municipiul Piatra-Neamț pentru degajarea unor arbori căzuți pe carosabil pe străzile Aleea Brazilor și Tineretului”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

În județ este în vigoare un cod portocaliu de vânt, cu rafale ce ating 70 – 90 km/h la munte și 50 – 70 km/h în zonele joase de relief, potrivit monitorulneamț. Alături de Neamț, sub avertizare mai sunt județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, dar și zonele joase din Suceava, Bacău și Vrancea.

Tot astăzi, pe strada Lămâiței din Piatra-Neamț, se lucrează la îndepărtarea unor elemente căzute din acoperișul unui bloc, conform ISU Neamț. Autoritățile recomandă prudență sporită.

