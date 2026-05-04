A fost prins cu 44 de plăci metalice și o piesă din mecanismul de frânare

Totul s-a întâmplat la începutul anului 2025 când, potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi intrat de patru ori, în decurs de o lună, în zona în care erau garate vagoane pe o linie CFR Episcopia Bihor.

El a fost prins în flagrant delict pe 4 februarie 2025, după ce polițiștii de la Serviciul Poliție Transporturi Bihor au fost sesizați printr-un apel la 112 că o persoană fură componente de cale ferată. Asupra lui polițiștii au găsit 44 de plăci metalice, subansamble ale aparatului de tracțiune ale unor vagoane, dar și partea principală a distribuitorului de aer pentru mecanismul de frânare.

Bărbatul le-a spus anchetatorilor că ajunsese în zona stației CFR pentru a căuta lemne de încălzire, împreună cu concubina sa. În loc de lemne, a luat piese metalice de pe vagoane și le-a vândut la centre de colectare a fierului vechi.

Piesele furate puteau afecta frâna automată a vagonului

Un specialist audiat în dosar a explicat că lipsa acestor componente putea afecta funcționarea frânei automate a vagonului.

„Lipsa respectivelor piese duce la nefuncționalitatea frânei automate a vagonului, în caz de manevră putând periclita siguranța circulației”, a explicat specialistul, potrivit sursei citate.

Vagoanele de pe care au fost luate piesele nu erau folosite în acel moment, pentru că aveau revizia tehnică periodică expirată. Totuși, ele erau considerate funcționale, iar specialiștii au arătat că dispariția unor componente putea deveni periculoasă, dacă vagoanele erau puse în mișcare.

A recunoscut că știa că nu are voie în zona respectivă

În cursul anchetei, bărbatul a spus că nu știa la ce folosesc piesele metalice pe care le-a luat de pe vagoane, dar a recunoscut că știa că nu are voie să intre în zona în care acestea erau garate.

Polițiștii au stabilit că, înainte să fie prins în flagrant delict, bărbatul mai mersese de trei ori în aceeași zonă. De fiecare dată ar fi furat componente metalice, pe care apoi le-ar fi vândut la fier vechi.

Condamnat la 3 ani de închisoare

Pe 28 aprilie 2026, Judecătoria Oradea l-a condamnat pe bărbat la 3 ani de închisoare cu executare. Instanța l-a obligat și să achite către CFR suma de 2.000 de lei, reprezentând valoarea pieselor găsite asupra lui în momentul în care a fost prins.

Judecătorii au ținut cont și de faptul că bărbatul era recidivist. Potrivit Bihon.ro, el fusese condamnat anterior pentru infracțiuni rutiere. În 2018, primise o pedeapsă de un an și 9 luni de închisoare cu suspendare. În 2021, fusese condamnat la 3 ani de închisoare cu executare, după ce fusese prins la volan băut și fără permis.

Sentința Judecătoriei Oradea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

