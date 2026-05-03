Germania, cel mai mare exportator de deșeuri de plastic din lume în 2025

Germania a fost, în 2025, cel mai mare exportator de deșeuri de plastic din lume. Marea Britanie a urmat imediat după Germania, cu peste 675.000 de tone exportate, cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani. Cantitatea ar fi suficientă pentru a umple aproximativ 127.000 de containere maritime.

O mare parte din plasticul trimis în străinătate a ajuns în Turcia, apoi în Malaezia, iar Indonezia apare și ea ca destinație constantă. Investigațiile au legat în repetate rânduri industria reciclării din aceste țări de poluare, depozitări ilegale, arderea deșeurilor și abuzuri asupra muncitorilor.

„Uneori, oamenii nici nu mai pot intra în mare”

Turcia este acum una dintre principalele „destinații” pentru deșeurile de plastic venite din Europa. Sedat Gundogdu, biolog marin turc care investighează poluarea cu plastic, spune că efectele sunt vizibile mai ales pe coasta Mediteranei.

„Coasta mediteraneeană a Turciei este cea mai poluată coastă din toată Mediterana din cauza deșeurilor de plastic provenite de la fabricile de reciclare. Există cantități uriașe de microplastice. Uneori, oamenii nici nu mai pot intra în mare din cauza tuturor deșeurilor”, a declarat el pentru The Guardian.

Problema este cu atât mai gravă cu cât Turcia este deja depășită de propriile deșeuri. Gündoğdu spune că țara produce anual 3,3 milioane de tone de deșeuri de plastic, adică mai mult decât dublul capacității sale de reciclare.

De ce exportă Europa atât de mult plastic

Țări mari precum Statele Unite și China exportă mai puține deșeuri de plastic, în parte pentru că gestionează mai mult plastic pe plan intern, prin depozitare, incinerare sau reciclare. Statele Unite au exportat 385.000 de tone în 2025 și au fost al cincilea cel mai mare exportator de deșeuri de plastic din lume. China era, în 2024, pe locul 18.

În Europa și în Marea Britanie, exporturile pot conta în ratele oficiale de reciclare. Asta înseamnă că plasticul trimis peste graniță poate ajuta statele să atingă țintele de reciclare pe hârtie, chiar dacă deșeurile ajung apoi în țări care nu au mereu infrastructura necesară pentru a le trata corect.

UE va interzice exporturile către multe țări

Uniunea Europeană a decis să interzică exporturile de deșeuri de plastic către țările din afara OECD începând cu 21 noiembrie 2026. OECD reunește, în general, state dezvoltate sau cu economii avansate. Marea Britanie a promis și ea că va opri exporturile de deșeuri de plastic către țările non-OECD. Angajamentul este inclus în Environment Act 2021, dar măsura este încă în consultare.

„Plasticul nou este încă mult mai ieftin decât cel reciclat”

Sara Matthieu, eurodeputată din grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, a avertizat că interdicția nu înseamnă că problema dispare.

„Marea problemă este că plasticul nou produs este încă mult mai ieftin decât materialele refolosite și reciclate. Știm de ani buni despre acest eșec al pieței, dar Comisia Europeană a dormit în mare parte la volan și nu a atacat rădăcina problemelor”, a spus Matthieu.

Noile reguli vor intra în vigoare în 21 noiembrie 2026 și se pare că vor viza aproximativ o jumătate de milion de tone de deșeuri de plastic.

Cazul Germaniei și al Marii Britanii arată o problemă uriașă despre plasticul care poate fi trecut oficial la reciclare, dar drumul lui nu se oprește mereu într-o fabrică sigură și bine controlată, ci în comunitățile locale care se confruntă cu deșeuri arse, depozitări ilegale și microplastice care ajung în apă, sol și aer.

