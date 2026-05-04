„Euro va ajunge la 5,5 lei după moțiune, dacă aceasta va trece. Deja este aproape 5,2 lei la cursul BNR, la casele de schimb este chiar și 5,35 lei. Mâine dacă nu avem Guvern asta înseamnă că s-au dus fondurile europene, s-a dus naibii tot. Fondurile europene sunt ratate fără un Guvern cu majoritate. Fondurile din PNRR sunt foarte consistente pe final, sunt peste 10 miliarde de euro ce trebuie absorbite până la 31 august. Pentru a le accesa e nevoie de reforme, iar un guvern minoritar nu poate face reforme. La acestea se adaugă și celelalte fonduri, cele prin programele europene normale”, a declarat Păun, pentru Libertatea.

Presiune imensă pe leu

Acesta a spus că în aceste zile este o presiune foarte mare pe curs.

„Lumea își schimbă banii în euro, firmele la fel. Cei care au rate de plătit în euro își iau euro pentru câteva luni, până trece urgia”, susține economistul.

Datoria exernă a României, care include atât împrumuturile statului, cât și creditele populației și firmelor, a ajuns în aprilie la 229,63 miliarde de euro, conform datelor Băncii Naționale a României (BNR).

Datoria publică, adică doar cea a statului, era de 1.138 miliarde de lei în decembrie 2025, conform datelor Ministerului Finanțelor, citate de Digi.

Din total, datoria în lei se situează la 537,09 miliarde de lei, adică peste 100 de miliarde de euro. Datoria denominată în euro este echivalentul a 488,2 miliarde de lei, adică 93 de miliarde de euro, iar cea în dolari americani este echivalentul a 111,17 miliarde de lei, adică 25 de miliarde de dolari.

„Indiferent ce se întâmplă mâine, euro va rămâne la un nivel ridicat, pentru că avem incertitudine. Dacă moțiunea trece este posibil ca vineri să vorbim de 5,5 lei pentru un euro. BNR nu se poate opune, pentru că ar arunca cu bani în vânt”, mai spune acesta.

Pierderea fondurilor europene ar putea arunca România la categoria „junk”, adică nerecomandată investițiilor, ceea ce mai departe ar duce la ieșiri masive de bani.

Acest lucru ar veni din faptul că investitorii internaționali ce au cumpărat titluri de stat ale României vor fi forțați de reglementările din țările lor să renunțe la investițiile riscante.

Stabilitatea politică ne ajuta

Păun spune că până acum leul a fost susținut de faptul că România avea o stabilitate politică și de intrările de valută, din PNRR.

„Leul nu are de ce să fie puternic. Noi avem un deficit bugetar mare, avem inflație mare, nu o să avem Guvern, rămânem fără fondurile europene. Cu un Guvern, măcar statul putea să se împrumute ca să-și refinanțeze datoria”, punctează acesta.

Dependenți de „Oculta Globală” pe care o injurăm

Profesorul de economie avertizează că politicienii „se joacă cu focul” și avertizează împotriva efectelor, criticând în același timp pe cei care propagă conspirații.

„Noi suntem dependenți de Uniunea Europeană pentru banii europeni și de investitorii internaționali pentru împrumuturile statului. Ne jucăm cu focul. Suntem dependenți de «Oculta Globală», dar ne dăm șmecheri…” Cristian Păun, profesor de economie

Dobânzile pe care le achită România la împrumuturi se situau luni, 4 mai 2026, la 7,4%. Spre comparație, vecinii din Bulgaria se împrumutau cu 4,34%, în timp ce Grecia plătește 3,82%, conform Economica.net.

Doar dobânzile pe acest an plătite de țara noastră sunt 60 de miliarde de lei, adică 12 miliarde de euro. Acestea sunt echivalentul a 3% din PIB, adică exact limita maximă de deficit bugetar la care trebuie să ajungă România în anii următori.

