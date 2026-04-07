„Carte caut stăpân”, acțiunea organizată de Facultatea de Litere se desfășoară pe 6 și 7 aprilie 2026.

„Uaaau, toate cărțile astea sunt gratis?! Pentru noi?!”, este reacția unei studente care a pășit, luni dimineață, în holul principal al clădirii Facultății de Litere, surprinsă de amploarea inițiativei.

Evenimentul are loc în rotonda de la parterul corpului C din campusul central al Universității Oradea, unde sunt expuse sute de volume donate de-a lungul timpului. Oricine poate lua una sau mai multe cărți, indiferent dacă este student, profesor sau simplu vizitator.

Pe standuri se găsesc cărți în mai multe limbi, română, engleză, franceză și germană, din domenii variate: literatură, lucrări de specialitate, dicționare sau albume.

„Acest insolit «târg de adopții» este dedicat, în primul rând, studenților Facultății de Litere, dar cărțile sunt, desigur, la îndemâna tuturor celor interesați de titlurile aflate pe standuri”, a precizat Delia Radu, unul dintre organizatorii evenimentului, potrivit unui comunicat de presă al Universității Oradea.

Acțiunea face parte dintr-un efort mai amplu de promovare a lecturii. De peste trei ani, universitatea susține inițiativa „Parte de carte”, lansată de dr. Sorin Borza, prin care și biblioteca instituției oferă gratuit volume din depozitele sale.

