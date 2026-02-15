„Orice șiret, orice bucățică de material poate fi impregnată”

Tema a fost discutată în cadrul conferinței de presă de bilanț pe 2025, susținută de directorul unității, comisar-șef Ciprian Timiș, alături de echipa de conducere.

Potrivit acestuia, una dintre cele mai dificile probleme este impregnarea corespondenței cu substanțe interzise.

„Au apărut tot mai des situații de impregnare a corespondenței cu substanțe interzise, cu dificultăți de a depista aceste tipuri de situații, pentru că nu există încă echipamente portabile care să permită identificarea scrisorilor care sunt impregnate cu substanțe psihoactive”, a explicat comisarul-șef Ciprian Timiș.

Directorul a explicat că, în cazul suspiciunilor, penitenciarul nu poate opri și verifica din proprie inițiativă o scrisoare.

„Aceasta se face cu avizul judecătorului de supraveghere a privării de libertate, deoarece presupune o situație în care noi ridicăm corespondența și o predăm către autoritățile abilitate pentru a verifica dacă este sau nu este impregnată cu substanțe psihoactive”, a spus Timiș.

În plus, identificarea consumului este îngreunată de faptul că unii deținuți urmează tratamente psihotrope, ale căror efecte pot fi similare cu cele ale substanțelor interzise.

Problema nu se limitează la scrisori. Potrivit conducerii penitenciarului, și hainele aduse la vizite pot fi folosite pentru a introduce substanțe interzise.

„Dincolo de impregnarea corespondenței, s-a extins această posibilitate de impregnare inclusiv în obiectele de îmbrăcăminte”, a afirmat directorul.

În fiecare an, prin magazia de obiecte personale trec aproximativ 4.000 de bagaje.

„Orice șiret, orice bucățică de material poate fi impregnată”, a adăugat acesta, subliniind că, din punct de vedere administrativ, nu există o soluție care să elimine complet riscul.

Câinii de urmă pot depista drogurile clasice, însă au limitări în cazul noilor substanțe psihoactive, care au formule chimice variate și greu de identificat.

Creștere de 61% a condamnărilor pentru droguri

Datele prezentate în bilanț arată o creștere semnificativă a numărului de persoane condamnate pentru trafic și consum de droguri: de la 44 în 2024 la 71 în 2025, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 61%.

La 31 decembrie 2025, Penitenciarul Oradea avea 669 de persoane private de libertate, la o capacitate legală de 439 de locuri, rezultând un grad mediu de ocupare de 152%.

Categoria dominantă rămâne cea a infracțiunilor contra persoanei, inclusiv omor și viol.

Reprezentanții unității au precizat că alocația pentru hrană este, în medie, de 9,07 lei/zi pentru fiecare deținut, iar cheltuiala totală zilnică estimată este de 23,53 lei/zi, incluzând utilități, medicamente și alte costuri.

În 2025 au fost înregistrate 1.626 de prezentări la instanțe și 95 de transferuri cu 1.322 de deținuți, în condițiile în care unitatea are 45 de posturi vacante dintr-un total de 341.

