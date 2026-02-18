Fostul pompier din Oradea este acuzat de trafic de influență

Un fost pompier din Bihor este acuzat de trafic de influență, fiind trimis în fața instanței de Tribunalul Bihor pentru o serie de escrocherii elaborate prin care a obținut zeci de mii de lei și euro, conform informațiilor furnizate de Ebihoreanul.ro.

Fostul angajat al ISU Crișana ar fi pretins, timp de mai mulți ani, că este ofițer în structuri precum SRI, SIE, MAI sau SMURD, promițând angajări fictive în schimbul unor sume considerabile de bani.

Fostul pompier își crease o identitate falsă și se dădea drept ofițer SRI

Potrivit procurorilor, bărbatul și-ar fi creat o identitate fictivă, prezentându-se drept „ofițer cu funcție înaltă” în diverse instituții de stat.

Folosind legitimații falsificate, acesta ar fi convins mai multe persoane că poate facilita angajări sau promovări în structuri speciale, cum ar fi SRI, ISU sau SMURD.

În schimbul banilor, el ar fi inventat concursuri, etape de recrutare și proceduri inexistente, cerând sume pentru „taxe de înscriere”, „examinări psihologice”, „analize medicale” sau „uniforme”. Conform anchetei, prejudiciul total se ridică la peste 10.000 de euro și aproximativ 80.000 de lei, bani pe care bărbatul i-ar fi obținut de la victimele sale sub diverse pretexte.

Câți bani le-ar fi cerut pompierul pentru angajările fictive

Unul dintre cazurile remarcate de anchetatori datează din perioada 2018–2022, când bărbatul s-a prezentat drept „ofițer SRI Popa Ionel”. Acesta ar fi încasat între 8.000 și 8.500 de euro de la un bărbat căruia i-a promis o carieră în SRI.

„Pretindea că banii sunt pentru colegi din serviciu care vor facilita procesul de recrutare”, au precizat procurorii. Etapele și examenele invocate nu au existat niciodată. Un alt episod similar s-a desfășurat între septembrie și noiembrie 2021, când inculpatul a pretins că are influență la SRI Bihor.

El ar fi obținut 27.500–28.000 de lei de la o persoană, sub pretextul că banii vor fi folosiți pentru a plăti membri ai comisiilor de examinare.

Escrocheria „Aeroportul Oradea”, metoda folosită pentru a înșela familia unui tânăr

În perioada 2018–2022, fostul pompier ar fi utilizat o altă metodă pentru a înșela un tânăr și familia acestuia, promițându-le că va facilita angajarea la SRI – Aeroportul Oradea. În total, aceștia i-au oferit 5.200 de euro pentru presupuse examene și cursuri de pregătire.

Ancheta a relevat că niciunul dintre concursurile invocate nu a existat. Situația s-a repetat în anul 2023, când doi frați au fost convinși să plătească 9.000 de euro pentru angajări la aceeași structură

„Prezentându-se drept lucrător SRI, inculpatul a cerut bani pentru taxe și cursuri fictive”, au declarat procurorii citați de portalul de știri locale.

Fostul pompier a cerut 40.000 de lei de la un cuplu căruia i-a promis funcții în MAI și SMURD

Tot în 2023, bărbatul ar fi înșelat un cuplu de soți, cărora le-a promis angajări în cadrul MAI și SMURD. Aceștia i-au oferit aproximativ 40.000 de lei, sperând să obțină posturi de asistent medical și șofer de ambulanță. Într-un alt caz, inculpatul a păcălit o persoană printr-o procedură fictivă de recrutare, însă ulterior cei doi s-au împăcat.

Ce măsuri au luat polițiștii din Oradea

Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale lui suspectului, până la concurența sumei de 80.000 de lei și 10.800 de euro. Acesta este al doilea dosar de trafic de influență deschis pe numele lui.

Într-un caz anterior din 2022, el ar fi cerut 10.000 de euro unui orădean pentru a-i facilita angajarea în SRI. Victima a plătit 9.150 de euro în mai multe tranșe, dar, în lipsa unui examen real, l-a denunțat pe inculpat autorităților.

