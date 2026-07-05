Trafic îngreunat pe autostrada A3 București – Ploiești din cauza unui accident

În urma accidentului, traficul rutier pe sensul de mers Ploiești – București este restricționat pe banda a doua.

Circulația se desfășoară pe prima bandă și pe banda de urgență, ceea ce a dus la formarea unei coloane de mașini care se întinde pe aproximativ 2 kilometri. Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului.

Circulația a fost îngreunată și pe DN1 din cauza unui accident rutier

Tot duminică seară, traficul pe DN1, cel mai circulat drum din România, se desfășoară alternativ între localitățile Timișu de Sus și Timișu de Jos, județul Brașov, după ce un șofer a pierdut controlul volanului.

Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a răsturnat, potrivit Centrului INFOTRAFIC, citat de Observatorul Prahovean. Șoferul a fost rănit și este în prezent evaluat medical.

Din cauza incidentului, valorile de trafic au crescut pe ambele sensuri de mers. Circulația în zonă se desfășoară pe un singur fir, sub coordonarea poliției.

Traficul a fost parțial blocat și spre Vama Veche, în dimineața de duminică, 5 iulie, după un accident între un autoturism și un autocar. Autocarul a lovit o mașină de Poliție și o motocicletă.

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