Conform Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, autocarul era condus de un bărbat de 45 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care circula dinspre Mangalia către Vama Veche. În momentul impactului, echipajul de poliție efectua un control al unei motociclete. Cauzele coliziunii urmează să fie stabilite de anchetatori.

„Autospeciala era oprită regulamentar, iar echipajul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu” , au precizat reprezentanții IPJ Constanța.

Pe lângă cei doi polițiști răniți, tânăra de 18 ani se afla în apropierea vehiculelor implicate și a fost, de asemenea, rănită. Ambii șoferi au fost testați pentru consumul de alcool și alte substanțe, rezultatele fiind negative. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru a elucida circumstanțele accidentului, potrivit constantainfo.

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