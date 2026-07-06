Șoferul a decis să își exprime furia

La oră de vârf, traficul aglomerat din Rodez a dus la formarea unor ambuteiaje, relatează publicația franceză Demotivateur. Potrivit publicației Centre Presse Aveyron, un șofer, iritat de faptul că un alt șofer l-a depășit, a decis să își exprime furia.

Când traficul s-a oprit, bărbatul a ieșit din mașină și a smuls oglinda retrovizoare a vehiculului care l-a depășit. După gestul său, s-a întors la volanul propriei mașini și a început să filmeze scena cu telefonul mobil.

Șoferul mașinii atacate era un polițist în civil

În mașina atacată, la volan era un polițist în civil. După incident, acesta și-a prezentat legitimația pentru a identifica agresorul, dar a fost întâmpinat cu un gest obscen, iar atacatorul a fugit de la fața locului.

Totuși, polițistul a reușit să noteze numărul de înmatriculare al mașinii, ceea ce a permis autorităților să îl identifice pe făptaș.

Agresorul a negat orice acuzație privind smulgerea oglinzii retrovizoare

Bărbatul, reținut ulterior de poliție, a negat orice acuzație privind smulgerea oglinzii retrovizoare. Cu toate acestea, cazul a ajuns în fața instanței. Potrivit Demotivateur, bărbatul nu s-a prezentat la proces, fiind acuzat de „distrugere voluntară a proprietății altuia”.

Deoarece polițistul nu se afla în exercițiul funcțiunii în momentul incidentului, nu a fost formulată acuzația de ultraj.

În final, judecătorii l-au condamnat pe bărbat la patru luni de închisoare cu suspendare și la plata a 900 de euro drept despăgubiri pentru oglinda spartă, mai scrie Demotivateur.

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