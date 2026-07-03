O elevă de clasa a VIII-a din Timișoara a dat Bacalaureatul la matematică și a luat nota 8.30

Mihai Suciu: „Amânarea cu o zi a examenului de Bacalaureat la matematică ne-a cam încurcat”

Cinci elevi de clasa a VIII-a din Timișoara, Călărași, Cluj și Sibiu sunt protagoniștii unei premiere naționale: după ce au susținut examenul de Evaluare, copiii și-au încercat puterile și cu matematica de Bacalaureat. „Simularea a fost organizată la școala gimnazială din localitatea Racovița, iar copiii au dat aceeași probă pe care au dat-o și absovenții de liceu din întreaga țară: au primit aceleași subiecte, au avut la dispoziție același timp de rezolvare, iar organizarea testării a fost identică cu ceea ce se întâmplă la un examen adevărat. Cu o singură precizare: elevii mei au susținut proba imediat după ce subiectele naționale au fost făcute publice”, a explicat pentru Libertatea Mihai Suciu, cel care i-a ajutat pe copii să devină cea mai bună variantă a lor.

Este adevărat, amânarea cu o zi a examenului la matematică – o decizie fără precedent a Ministerului Educației – i-a încurcat pe unii destul de tare. „La Racovița ar fi trebuit să ajungă 9 copii. Însă, în condițiile date, patru dintre ei au fost nevoiți să renunțe. Părinții lor nu au mai putut râmâne încă o zi la Sibiu. A fost ceva neprevăzut, total neașteptat ca ministerul să ia o astfel de decizie de pe-o zi pe alta”, ne-a mai spus Mihai.

La simularea Bacalaureatului Indira a luat la matematică nota 8.30. Lucrarea a fost corectată de o profesoară de specialitate după baremul publicat pe siteul Ministerului Educației. Foto: Mihai Suciu

Dintre cei cinci elevi rămași, Indira Singh a obținut nota cea mai mare: 8.30. „Eu am ajuns la Sibiu împreună cu tatăl meu luni după-amiază. Pe noi nu ne-a afectat foarte mult această amânare cu o zi a examenului. Dimpotrivă. Marți, am avut timp să mă odihnesc și să mă relaxez. Am vizitat școala unde urma să dau examenul, am intrat în sala de clasă, m-am familiarizat cu mediul de acolo. Și mi-a prins bine, căci a doua zi, miercuri, m-am simțit mult mai în largul meu”.

În aceeași zi, marți, 1 iulie, Indira a aflat și notele de la Evaluarea Națională. „La Română am luat 9,50, iar la matematică 9,10. Am fost foarte fericită, era și Mihai cu noi. A fost un moment foarte emoționant. El chiar îmi spusese că asta va fi nota mea și a avut dreptate”.

Indira ne-a mărturisit că subiectele la Evaluare au fost destul de dificile. „De aceea sunt fericită cu notele mele. Am avut și o strategie: am încercat să scriu cât de mult pot la fiecare dintre subiecte și am obținut puncte importante. Nu am lăsat nimic necompletat. Nimic gol. Am desenat laturi, unghiuri, am făcut tot ce-am putut ca să obțin puncte. Și le-am obținut”.

Simularea examenului de Bacalaureat la matematică a avut loc la școala gimnazială din localitatea Racovița, județul Sibiu. Foto: Mihai Suciu

Indira: „Am avut emoții. Așteptarea subiectelor a fost grea”

Miercuri, 1 iulie, la ora 9.00, cei cinci elevi au pășit cu emoție pragul școlii gimnaziale din Racovița. „Am fost destul de obosită. Nu am dormit foarte bine cu o noapte înainte. Am avut emoții, m-am culcat și târziu…dar nu numai eu am fost în această situație. Cu toții am trăit la maximum acele momente, am intrat în acea stare de examen, de nerăbdare. Iar așteptarea subiectelor a fost destul de grea”, ne-a mărturisit Indira.

Într-adevăr, subiectele, deși au apărut în online înainte de încheierea probei oficiale a Bacalaureatului, le-au fost prezentate copiilor în jurul orei 12.00. „Până atunci am stat într-o sală de clasă, împreună, am mâncat și am repetat cu Mihai anumite noțiuni din materie. A fost ca un ultim antrenament, niște exerciții de încălzire înainte de momentul cel mare”.

Elevii de clasa a VIII-a care au dat Bacalaureatul au fost înregistrați video și audio de camerele de supraveghere amplasate în sala de clasă. Foto: Mihai Suciu

Când au sosit subiectele, elevii au fost așezați fiecare în câte o bancă, acolo unde îi aștepau mai multe coli albe și o sticlă cu apă. Proba a fost înregistrată video și audio, iar la supraveghere au fost prezente două doamne profesoare, una care predă de engleză, iar cealaltă de științe sociale. „Am primit subiectele și foile de examen, mai multe coli albe. Pe unele am scris rezolvarea exercițiilor, pe altele le-am folosit drept ciorne. Apoi pe tablă au fost desenate trei cadrane de ceas care au fost hașurate la fiecare jumătate de oră, în așa fel încât să știm cum stăm cu timpul”.

După o oră jumătate, cei cinci elevi au terminat lucrările și le-au predat. „Vă spun sincer, subiectele mie mi s-au părut mult mai ușoare decât cele pe care le-am primit la Evaluarea Națională. Mai puțin c-urile de la subuectul al treilea. Pe acelea nu le-am rezolvat. Și am mai pierdut punctaj la legile de compoziție, trebuia să aflu o pereche de numere. Am scris tot ce știam dar la un moment dat m-am blocat”.

„Ai luat nota 1?”

Indira s-a pregătit pentru această simulare a Bacalaureatului timp de opt luni. A lucrat în paralel și pentru Evaluare. „Patru ore pe săptămână doar pentru Bac: două de meditații și încă două pentru teme și lucru individual. Și a meritat din plin căci am trăit o experiență unică. Însă, pe lângă asta, simt că m-am dezvoltat foarte mult eu, ca persoană. Am o gândire mult mai ordonată, mai logică. Înainte nu eram deloc prietenă cu matematică. Acum am ajuns s-o iubesc pentru că în sfârșit chiar o înțeleg. Și sunt fericită că mi-am demonstrat mie cp pot, că dacă îmi propun ceva chiar reușesc. Am mult mai multă încredere în mine, în forțele mele. M-am descoperit. A fost un drum de autocunoaștere”.

Tatăl Indirei, când a văzut lucrarea fetei, aproape a izbucnit în lacrimi de fericire. „Inițial, a crezut că am luat nota 1 pentru că lucrarea, fiind prima corectată din acel teanc, fusese numerotată în acest fel. Nota mea a fost însă 8.30. Ai luat nota 1?, m-a întrebat tata când a văzut, însă i-a venit imediat inima la loc. El este o persoană foarte calmă, însă în acel moment a strigat de bucurie: „Nu pot să cred! Ce notă mare!! Ești un mic geniu!” Până și Mihai a început să râdă. Trebuie să vă spun că nu l-am văzut pe tata niciodată atât de emoționat, atât de fericit. A fost un moment pe care nu-l voi uita niciodată”.

Niciodată nu va uita nici ajutorul și susținerea primite din partea mamei sale. „Mama a fost cea care a aflat despre Mihai, despre meditațiile pe care le oferă, despre munca lui cu toți cei care doresc să-și dea examenele. Mama a fst cea care m-a întrebat dacă vreau să mă pregătesc și eu cu el, care m-a susținut și m-a încurajat”.

Cei cinci magnifici. Elevii pregătiți de Mihai Suciu au dat și Evaluarea, dar și Bacalaureatul la Matematică. Indira (prim-plan) a luat cea mai mare notă. Foto: Mihai Suciu

Pentru rezolvarea subiectelor la Evaluarea Națională elevii ar avea nevoie de trei ore

Lucrările au fost corectate după baremul de evaluare publicat pe site-ul Ministerului Educației. „Le-a corectat chiar fosta profesoară de matematică din liceu a lui Mihai. Apoi, am făcut poze, ne-am îmbrățișat și felicitat, ne-am dat voie să ne bucurăm de moment”.

Indira își dorește să ajungă medic, la fel ca tatăl ei. „Aș vrea să intru la liceul Carmen Sylva, la științele naturii iar apoi să dau la medicină, Și cred că voi avea toate șansele”.

Eleva ne-a mărturisit că dacă ar fi să schimbe ceva în organizarea celor două examenelor naționale, ar aloca Evaluării trei ore pentru rezolvarea subiectelor. „Examenul de limba română a fost destul de subiectiv, în special la rezumat, unde punctajul depinde mult de percepția profesorului corector și mai puțin de un barem strict. La matematică, exercițiile de geometrie i-au pus pe mulți în încurcătură, inclusiv pe mine. Am scris tot ce am știut ca să nu las foaia goală, însă timpul a fost limitat. Mi se pare paradoxal faptul că evaluarea națională, care are subiecte mai complexe, durează doar două ore, în timp ce la BAC ai la dispoziție trei ore, deși lucrarea poate fi terminată lejer în două. Ar fi fost mult mai corect să fie trei ore pentru ambele examene”.

Mihai Suciu predă gratuit matematică pentru sute de elevi din toată țara. Foto: arhivă personală

Mihai Suciu: „O experiență de viață cu o încărcătură emoțională aparte”

Lui Mihai Suciu, proiectul i-a adus mai mult decât satisfacția unor rezultate foarte bune. Profesorul a declarat pentru Libertatea că adevărata recompensă vine din schimbările pe care le vede în evoluția copiilor, la modul general vorbind. „Această experiență m-a făcut să-mi dau seama de un lucru. Motivul pentru care fac tot ceea ce fac îl reprezintă chiar aceste transformări incredibile ale copiilor. Iar bucuria pe care o vezi în ochii părinților, când copiii lor își doresc să facă ceva diferit, este unică”.

Mihai consideră că rolul unui profesor nu se rezumă doar la pregătirea elevilor pentru a obține o notă mare, ci la procesul prin care aceștia ajung să se dezvolte ca oameni. „Succesul elevilor pe care i-am pregătit pentru Bacalaureat mi-a confirmat, încă o dată, că misiunea unui profesor este aceea de a ghida și inspira, nu doar de a transmite informații. Nu trebuie să le oferi doar această perspectivă de a lua o notă mare, ci să-i ajuți să se transforme emoțional, mental, psihic până ajung la acea notă. Nota este doar o evaluare punctuală”.

Experiența din acest an a avut pentru Mihai Suciu o încărcătură emoțională aparte, ne-a mai mărturisit el. „Pentru mine a fost o încărcătură emoțională fantastică. Mi-a arătat că asta înseamnă cu adevărat să fii profesor, să fii mentor, să fii cel care ghidează un adolescent de 14 sau de 18 ani.”

Profesorul consideră că rezultatele se pot măsura atât prin note, cât și prin poveștile de transformare din spatele lor. „Poți să măsori nota și este un lucru bun, dar în același timp poți să măsori o transformare. Poți să ai o poveste.”

Experimentul educațional va continua și la anul. „Pentru că se poate!”

Mihai Suciu spune că schimbările pe care le vede în viața copiilor și a familiilor lor reprezintă sursa de energie care îl motivează să continue proiectul și la anul. „Lucrurile care se transformă în interiorul unei familii și în interiorul unui copil îmi dau boost-ul de care am nevoie să încep de la zero și să continui acest proiect și la anul.” Profesorul recunoaște că, atunci când activitatea este voluntară, motivația trebuie alimentată permanent de rezultate. „Nu poți să pedalezi în gol la nesfârșit. Ca orice om, vrei să vezi rezultatele muncii tale. Performanța este a copiilor, dar este și o satisfacție personală că ai reușit să faci ceva incredibil împreună cu ei.”

Cât despre proiect, Mihai îl va organiza și la anul, însă va fi gândit puțin diferit. „Vreau să repet experimentul și anul următor. Am învățat însă că nu ar trebui să extindem proiectul în toată țara. Aș prefera copii mai aproape de Sibiu, poate din Brașov sau din alte zone accesibile. Chiar merită tot efortul, doar că vreau să optimizez anumite lucruri”.

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