Conform anchetatorilor, aceste persoane ar fi facilitat obținerea subiectelor de examen de către candidați, în schimbul unor sume de bani.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat luni că s-a decis punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor cinci inculpați, care se aflau anterior în stare de reținere. Dosarul investighează infracțiuni legate de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, comise cu scopul de a frauda examenele de Bacalaureat.

„Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieșit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că, în perioada 2023–2026, cei 5 inculpați au creat și consolidat o rețea de persoane, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidați, la fiecare sesiune organizată în vederea susținerii examenelor, pentru obținerea unor sume de bani”, se arată într-un comunicat.

Potrivit anchetatorilor, schema implica filmarea subiectelor în sălile de examen de către unii candidați, imediat după începerea probelor. Ulterior, subiectele, care aveau caracter confidențial, erau transmise prin mijloace de comunicare la distanță către alte persoane care le rezolvau pe loc. Rezultatele erau apoi retrimise către alți membri ai rețelei, care le dictau candidaților aflați în sălile de examen prin dispozitive electronice ascunse, cum ar fi căști.

„Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj”, au precizat anchetatorii.

În timpul celor 60 de zile de control judiciar, inculpații trebuie să respecte mai multe condiții, inclusiv interdicția de a lua legătura între ei sau cu alte persoane implicate în activitatea infracțională. Aceștia au fost avertizați că nerespectarea obligațiilor poate duce la înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu sau arestul preventiv.

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