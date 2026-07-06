Miniexcavator din China pentru renovarea unui castel

Un cuplu din Franța a ales o soluție neobișnuită pentru renovarea unui castel pe care l-a achiziționat: în loc să închirieze un excavator și să plătească un operator, a comandat un miniexcavator direct din China, atras de costurile mult mai reduse.

La început, proprietarii s-au temut că au făcut „cea mai mare greșeală din viața lor”, însă experiența s-a încheiat mult mai bine decât se așteptau.

Au așteptat șapte luni până la livrare

Decizia a venit după ce cei doi au concluzionat că închirierea unui utilaj și angajarea unui specialist ar fi costat prea mult pentru lucrările de renovare și amenajare pe care le aveau de făcut. Miniexcavatorul comandat din China a ajuns în Franța abia după șapte luni, timpul necesar transportului maritim.

La despachetare, proprietarul, Philipp, a recunoscut că avea emoții: „Abia aștept să aflu dacă am făcut o afacere extraordinară sau dacă am pierdut o grămadă de bani”.

Utilajul a fost livrat într-o ladă mare din lemn, însă proprietarii au constatat imediat că lipseau instrucțiunile pentru montarea acoperișului. Mai mult, șuruburile incluse în pachet nu aveau dimensiunea potrivită. Philipp nu s-a descurajat. A mers la un magazin de bricolaj, a cumpărat șuruburile necesare și a reușit să finalizeze singur montajul.

„Este puternic și bine construit”

Ulterior, motorul original pe benzină a fost înlocuit cu un motor diesel Kubota Z482. După o perioadă scurtă de acomodare, proprietarul a început să folosească excavatorul pentru săparea unui șanț.

Francezul spune că utilajul i s-a părut stabil încă de la primele utilizări.

„Comparativ cu mărci mai scumpe, structura este bine realizată, iar mecanica și sistemul hidraulic sunt robuste. Nivelul de zgomot este acceptabil. Este puternic și are toate caracteristicile pe care mi le doream și la care mă așteptam”, a explicat bărbatul, potrivit auto.everyeye.it.

La final, francezul s-a declarat convins că achiziția a fost una inspirată. „Având în vedere costurile de închiriere ale miniexcavatoarelor în Franța, mai ales dacă adaugi și transportul până la proprietatea noastră, investiția se va amortiza într-un timp foarte scurt”, a concluzionat Philipp.

Citește și: Range Rover nou, comandat cu 4.000 de dolari pe Ali Express. Comparație între modelul chinezesc și originalul | VIDEO

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE