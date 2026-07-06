Clasamentul a fost realizat pe baza unor criterii esențiale pentru turiști: vremea, oferta de restaurante, cafenele și baruri, dar și suprafața acoperită de spații verzi.
Potrivit Saga Holidays, „acești factori au fost ponderați pentru a crea clasamentul final, spațiile verzi reprezentând 45%, vremea 35% și disponibilitatea mâncării și băuturilor 20%. Scorurile arhipelagului au fost calculate folosind scorul mediu al insulelor din fiecare grup.”
Clasamentul este dominat de Croația și Spania.
Tenerife, cea mai bună insulă din Europa
Prima poziție este ocupată de Tenerife, cea mai mare insulă din arhipelagul Canare, care a obținut 95 de puncte din 100.
Potrivit autorilor studiului, insula s-a remarcat prin combinația dintre „peisaje naturale frumoase, mâncare proaspătă și – cel mai mare scor – soare incredibil”.
Pe locul al doilea se află La Palma, tot din Insulele Canare, cu 94 de puncte. Cunoscută drept „La Isla Bonita”, insula este Rezervație a Biosferei UNESCO și este apreciată pentru patrimoniul natural și dezvoltarea durabilă.
Podiumul este completat de Madeira, Portugalia, cu 93 de puncte. Arhipelagul este renumit pentru pădurea Laurissilva, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.
Top 10 cele mai bune insule din Europa în 2026
- Tenerife, Insulele Canare, Spania – 95/100
- La Palma, Insulele Canare, Spania – 94/100
- Madeira, Portugalia – 93/100
- Korčula, Croația – 92/100
- Mljet, Croația – 90/100
- Mallorca, Insulele Baleare, Spania – 89/100
- Lošinj, Croația – 88/100
- Brač, Croația – 87/100
- Gran Canaria, Insulele Canare, Spania – 86/100
- La Gomera, Insulele Canare, Spania – 85/100
Insulele Canare domină clasamentul vremii
La capitolul vreme, Insulele Canare ocupă toate primele trei poziții.
Tenerife este considerată cea mai bună destinație pentru soare, cu un scor de 88 din 100, fiind urmată de La Gomera și Gran Canaria.
Top 3 insule pentru vreme:
- Tenerife – 88/100
- La Gomera – 86/100
- Gran Canaria – 85/100
Saga Holidays arată că popularitatea arhipelagului este explicată de clima excelentă pe tot parcursul anului, Canarele fiind considerate cel mai atractiv grup de insule din Europa.
Italia conduce la capitolul gastronomie
Pentru iubitorii de experiențe culinare, Italia este liderul clasamentului.
Italia este „câștigătorul clar” în clasamentul gastronomic, cu două dintre primele trei insule – Capri și Sardinia. Insula grecească Santorini este singura destinație non-italiană de pe listă.
Clasamentul gastronomic este următorul:
- Capri – 75/100
- Sardinia – 66/100
- Santorini – 65/100
Printre preparatele emblematice din Capri se numără salata Caprese și ravioli Caprese, specialitate preparată cu brânză caciotta, parmezan și maghiran, servită cu un sos ușor de roșii.
Croația, lider la capitolul natură și spații verzi
În ceea ce privește natura și suprafețele verzi, Croația domină clasamentul.
Mljet ocupă primul loc, fiind urmată de Madeira și Korčula.
Top 3 insule pentru natură:
- Mljet – 86/100
- Madeira – 85/100
- Korčula – 83/100
Despre Mljet, autorii studiului spun că este cunoscută drept „Insula Verde” a Croației și este „relativ puțin cunoscută” comparativ cu Dubrovnik sau Split, ceea ce o transformă într-o alegere excelentă pentru cei care își doresc o vacanță liniștită, în mijlocul naturii.
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