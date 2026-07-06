Clasamentul a fost realizat pe baza unor criterii esențiale pentru turiști: vremea, oferta de restaurante, cafenele și baruri, dar și suprafața acoperită de spații verzi.

Potrivit Saga Holidays, „acești factori au fost ponderați pentru a crea clasamentul final, spațiile verzi reprezentând 45%, vremea 35% și disponibilitatea mâncării și băuturilor 20%. Scorurile arhipelagului au fost calculate folosind scorul mediu al insulelor din fiecare grup.”

Clasamentul este dominat de Croația și Spania.

Tenerife, cea mai bună insulă din Europa

Prima poziție este ocupată de Tenerife, cea mai mare insulă din arhipelagul Canare, care a obținut 95 de puncte din 100.

Potrivit autorilor studiului, insula s-a remarcat prin combinația dintre „peisaje naturale frumoase, mâncare proaspătă și – cel mai mare scor – soare incredibil”.

Pe locul al doilea se află La Palma, tot din Insulele Canare, cu 94 de puncte. Cunoscută drept „La Isla Bonita”, insula este Rezervație a Biosferei UNESCO și este apreciată pentru patrimoniul natural și dezvoltarea durabilă.

Podiumul este completat de Madeira, Portugalia, cu 93 de puncte. Arhipelagul este renumit pentru pădurea Laurissilva, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Top 10 cele mai bune insule din Europa în 2026

Tenerife, Insulele Canare, Spania – 95/100 La Palma, Insulele Canare, Spania – 94/100 Madeira, Portugalia – 93/100 Korčula, Croația – 92/100 Mljet, Croația – 90/100 Mallorca, Insulele Baleare, Spania – 89/100 Lošinj, Croația – 88/100 Brač, Croația – 87/100 Gran Canaria, Insulele Canare, Spania – 86/100 La Gomera, Insulele Canare, Spania – 85/100

Madeira, destinația exotică pe care turiștii au denumit-o „Hawaii european”. Foto: Shutterstock

Insulele Canare domină clasamentul vremii

La capitolul vreme, Insulele Canare ocupă toate primele trei poziții.

Tenerife este considerată cea mai bună destinație pentru soare, cu un scor de 88 din 100, fiind urmată de La Gomera și Gran Canaria.

Top 3 insule pentru vreme:

Tenerife – 88/100

La Gomera – 86/100

Gran Canaria – 85/100

Saga Holidays arată că popularitatea arhipelagului este explicată de clima excelentă pe tot parcursul anului, Canarele fiind considerate cel mai atractiv grup de insule din Europa.

Italia conduce la capitolul gastronomie

Pentru iubitorii de experiențe culinare, Italia este liderul clasamentului.

Italia este „câștigătorul clar” în clasamentul gastronomic, cu două dintre primele trei insule – Capri și Sardinia. Insula grecească Santorini este singura destinație non-italiană de pe listă.

Clasamentul gastronomic este următorul:

Capri – 75/100

Sardinia – 66/100

Santorini – 65/100

Printre preparatele emblematice din Capri se numără salata Caprese și ravioli Caprese, specialitate preparată cu brânză caciotta, parmezan și maghiran, servită cu un sos ușor de roșii.

Croația, lider la capitolul natură și spații verzi

În ceea ce privește natura și suprafețele verzi, Croația domină clasamentul.

Mljet ocupă primul loc, fiind urmată de Madeira și Korčula.

Top 3 insule pentru natură:

Mljet – 86/100

Madeira – 85/100

Korčula – 83/100

Despre Mljet, autorii studiului spun că este cunoscută drept „Insula Verde” a Croației și este „relativ puțin cunoscută” comparativ cu Dubrovnik sau Split, ceea ce o transformă într-o alegere excelentă pentru cei care își doresc o vacanță liniștită, în mijlocul naturii.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE