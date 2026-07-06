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Berbec

Tranzitul lui Uranus îți activează sectorul subconștientului pentru următorii ani, ajutându-te să eliberezi toate fricile care te-au ținut pe loc și aducându-ți vise nocturne pline de mesaje importante. Pe plan profesional și financiar, săptămâna aceasta îți cere un plus de precizie, dar și acceptarea unui ajutor neașteptat care te va propulsa.

Taur

O veche investiție de timp, bani sau sentimente începe în sfârșit să îți aducă primele rezultate subtile, transformând această săptămână într-o perioadă ideală pentru a-ți cultiva răbdarea în liniște. În plus, astrele îți stimulează curiozitatea nativă, fiind momentul perfect să explorezi noi idei în plan creativ sau în viața de cuplu.

Gemeni

Săptămâna aceasta te prinde într-o stare neobișnuit de reflexivă, o decizie din trecut ieșind la suprafață pentru a te ajuta să rezolvi o problemă actuală alături de un coleg sau de o rudă apropiată. Rămâi deschis la dialog, deoarece conexiunile sincere construite acum vor deveni punți sigure pentru viitorul tău profesional.

Rac

Te bucuri de o aliniere excelentă între dorințele tale interioare și realitatea exterioară, iar ghidul tău spiritual sau o rudă mai în vârstă îți va aduce la jumătatea săptămânii o binecuvântare financiară complet neașteptată. Nu te teme de schimbările pe care le vezi în oglindă, deoarece treci printr-un proces profund de evoluție personală pe care îl controlezi cu brio.

Leu

Luna Plină din Capricorn îți scoate în evidență o problemă de sănătate sau un proiect profesional restant care necesită atenție urgentă înainte de a te putea bucura pe deplin de restul verii. Totodată, intrarea lui Uranus în sectorul prieteniilor promite să îți aducă în jur oameni vizionari și oportunități unice de colaborare pe care trebuie să le analizezi atent.

Fecioară

Luna Plină de la finalul săptămânii îți amintește că viața nu înseamnă doar muncă, ci și bucurie pură, îndemnându-te să închizi laptopul mai devreme și să ieși în natură. În plan profesional, Uranus îți va reconfigura complet imaginea publică în perioada următoare, oferindu-ți șansa de a sparge tiparele prin calitățile tale de lider.

Balanță

O conversație curajoasă despre dragoste, bani sau artă îți va deschide uși profesionale pe care le credeai definitiv închise, astrele recomandându-ți să fii pregătit pentru sincronicități fericite. În paralel, Uranus îți stimulează puternic dorința de aventură și cunoaștere, invitându-te să planifici o călătorie sau să te înscrii la un curs inedit.

Scorpion

Săptămâna aceasta îți arată clar că nu vei putea evada cu adevărat în vacanța mult visată până nu rezolvi o dispută mai veche de familie și nu îți pui în ordine treburile administrative. Pe plan financiar, intri într-o perioadă excelentă pentru a-ți renegocia contractele sau parteneriatele de afaceri cu ajutorul minții tale analitice.

Săgetător

Uranus își începe tranzitul în sectorul relațiilor tale, anunțând o perioadă dinamică în care parteneriatele monotone se vor zgudui, lăsând loc unor conexiuni pline de originalitate și libertate. În plan financiar, astrele te sfătuiesc să asculți propunerile venite de la cei din jur și să nu refuzi ideile neconvenționale de câștig.

Capricorn

Modificări majore apar în rutina ta zilnică datorită lui Uranus, care te va ajuta să faci progrese uriașe prin simpla inovare a obiceiurilor alimentare sau a programului de fitness. În plan profesional, eforturile tale din ultimele luni sunt monitorizate atent și vor atrage în curând recompense financiare substanțiale.

Vărsător

Astrele te invită să îți activezi modul „Nu deranjați” pentru câteva ore și să îți acorzi timp de calitate, departe de agitația cotidiană care ți-a măcinat energia în ultima vreme. Uranus ajunge în sectorul creativității și al romantismului, așa că acceptă cu brațele deschise micile surprize ale vieții care îți readuc zâmbetul pe buze.

Pești

Atenția ta se mută cu putere spre îmbunătățirea spațiului de locuit și clarificarea unor tensiuni cu rudele apropiate, astrele garantându-ți succesul, dacă acționezi cu tact și diplomație. În plan profesional, fii pregătit pentru o propunere venită pe neașteptate care îți va solicita la maximum ingeniozitatea și flexibilitatea.

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