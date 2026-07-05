Orașul din Italia care este perfect să-l vizitezi la pas

Una dintre aceste alternative este Palermo, capitala istorică a Siciliei, un oraș care, potrivit publicației britanice Express.uk, reușește să depășească în farmec și accesibilitate rivali celebri precum Roma sau Barcelona.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui oraș mediteranean este compactitatea sa. În centrul istoric al orașului, transportul public devine inutil, toate atracțiile fiind la distanță mică de mers pe jos. Străduțele înguste și pietruite, adesea umbrite, invită turiștii la plimbări relaxante, ferite de aglomerație și agitație.

Detaliile din Palermo care i-au cucerit pe turiști

Orașul spune poveștile unei istorii complexe printr-o arhitectură ce îmbină stiluri diverse. Printre cele mai importante atracții se numără Cattedrale di Palermo, o capodoperă arhitecturală, impresionantul Palazzo dei Normanni și faimosul Teatro Massimo.

Orașul din Italia care se vizitează la pas: este mai ieftin și mai frumos ca Roma sau Barcelona
Magia adevărată a orașului se simte pe aleile pitorești și în cartierele mai puțin turistice. Sursa foto: Shutterstock

Palermo este considerat o destinație ieftină și accesibilă pentru toate buzunarele

Un alt motiv pentru care Palermo atrage tot mai mulți vizitatori este costul redus al vacanței. Spre deosebire de metropole precum Roma sau Barcelona, unde prețurile din restaurante au explodat în ultimii ani, Palermo rămâne o opțiune prietenoasă cu bugetul.

De exemplu, o bere locală costă în jur de 4-5 euro, un preț greu de găsit în alte orașe mari ale Europei. Iubitorii de gastronomie vor fi încântați de piața Mercato Ballarò, un loc plin de culoare și arome, unde tarabele abundă în produse locale: fructe de mare proaspete, brânzeturi siciliene, carne și fructe. Pentru turiștii care își doresc să viziteze orașul cu cheltuieli foarte mici este bine să știe și ce pot să mănânce și să bea cu doar 1 euro în Palermo.

Restaurantele de familie, cum este renumita Osteria Villena, sunt locații ideale pentru a savura preparate tradiționale, precum paste cu fructe de mare sau zuppe di mare. Porțiile sunt generoase, iar prețurile sunt accesibile atât pentru turiști, cât și pentru localnici.

Orașul din Italia care se vizitează la pas: este mai ieftin și mai frumos ca Roma sau Barcelona
Orașul este un loc de reflecție asupra unei istorii complexe. Sursa foto: Shutterstock

Obiectivele istorice care atrag turiștii în Palermo

Palermo oferă mai mult decât mâncare bună și prețuri convenabile. Orașul este un loc de reflecție asupra unei istorii complexe. No Mafia Memorial, un muzeu cu acces gratuit, oferă o perspectivă autentică asupra luptei împotriva mafiei, demontând miturile romantizate ale cinematografiei și explorând adevăratele provocări ale insulei.

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Cei care preferă o atmosferă relaxată pot alege să se bucure de micile localuri și baruri de vinuri din centrul istoric. Aici, turiștii pot savura un platou cu brânzeturi și mezeluri siciliene alături de un pahar de vin, totul la prețuri mult mai mici decât în nordul Italiei sau în alte orașe europene populare.

Palermo reușește să îmbine perfect istoria, cultura, gastronomia și relaxarea într-un cadru pitoresc. Orașul este ideal pentru cei care caută o destinație diferită, departe de aglomerația și costurile ridicate ale metropolelor.

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