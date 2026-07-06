Deși ziua de naștere a băiețelului este pe 11 iulie, familia a decis să fure startul la petrecere și să îl sărbătorească în avans, adaptându-se la programul tuturor celor dragi. Pentru Adela, prioritatea a fost ca întreaga familie extinsă să fie prezentă la acest moment important din viața celui mai mic dintre copii.

Masă câmpenească la Șușani, de ziua lui Adrian

Aniversarea lui Adrian a fost una cu totul specială. Vedeta a organizat petrecerea la Șușani, locul unde ea a copilărit și unde și-a făcut o casă de vacanță, în apropiere de locuința părinților săi.

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„Anul acesta l-am sărbătorit în avans, pe motiv de program al familiei, căci știți că pentru noi cel mai important e să fim cu toții împreună. Și am planificat, pe pământul străbunicilor noștri, la izvorul care e acolo de dinainte de noi, să facem o masă câmpenească. A fost o zi perfectă! Cu baloane, căprițe, pepene roșu, muzică”, a povestit Adela Popescu.

Sărbătoritul a avut însă o dorință fermă în ceea ce privește momentul culminant al zilei. Adrian a vrut ca tortul să fie tăiat într-un loc cu o semnificație aparte pentru el.

„Cu toate astea, Adrian a dorit ca momentul tortului să se desfășoare sub bolta de vie a părinților mei, «la Șușani», cum îi spune el. Am acceptat, căci tuturor ne plac motivele în plus de sărbătoare”, a completat vedeta.

Adela Popescu: „Cel mai important e să fim cu toții împreună”

La petrecerea de la sat a mezinului nu au lipsit bunicii, unchii, verișorii, dar și animalele casei – de la câini și căprițe, până la rațe și găini, spre deliciul copiilor.

„Pe 11 iulie o să auziți și urarea mea pentru Adrian. Până atunci, vă doresc seri liniștite cu greieri, stele pe cer, tălpi goale și vise frumoase”, a încheiat Adela Popescu. Fanii au reacționat imediat, copleșindu-l pe sărbătorit cu urări de „La mulți ani!” și apreciind simplitatea și autenticitatea cu care Adela și Radu aleg să își crească cei trei băieți.

Foto: Instagram

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