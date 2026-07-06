„Dacă o singură persoană trebuie să facă toate astea, nu este locul pentru mine”

Robin Olsen caută de aproximativ trei luni un loc de muncă în domeniul comunicării. În tot acest timp, a observat că descrierile posturilor s-au schimbat radical. Unele anunțuri combinau comunicarea și marketingul, două roluri care, în mod normal, sunt separate. Altele aveau liste atât de lungi de cerințe și responsabilități, încât păreau imposibil de îndeplinit de o singură persoană. La un moment dat, Olsen a închis pur și simplu un anunț fără să-l termine de citit.

„Premisa mea este că, dacă voi chiar credeți că o singură persoană poate face toate astea, acesta nu este locul pentru mine”, a spus ea.

Apoi a rezumat într-o singură frază sentimentul pe care îl au mulți candidați:

„Nimeni nu poate avea 27 de priorități”.

Anunțurile de angajare au devenit tot mai lungi

Exemplele nu sunt greu de găsit pe platforme precum LinkedIn. Business Insider a identificat un post de comunicare corporativă care cerea nouă calificări obligatorii, încă șase calificări „preferate” și nu mai puțin de 22 de responsabilități.

Un alt anunț, pentru un inginer AI, includea 11 atribuții esențiale și alte 11 competențe obligatorii, printre care și „o atitudine pozitivă și energică”, iar un post de strategie și operațiuni cerea 13 responsabilități și 12 calificări împărțite în cinci categorii.

Nu este doar impresia candidaților. O analiză realizată de compania BambooHR arată că titlurile posturilor au devenit mai lungi. Dacă în 2013 aveau, în medie, 2,4 cuvinte, în 2025 au ajuns la aproximativ patru cuvinte. Platforma Greenhouse arată că, între 2022 și 2026, numărul mediu de caractere din descrierile de joburi a crescut cu 7,4%.

În aceeași perioadă, numărul secțiunilor din anunțurile de angajare a crescut cu aproape 14%, iar secțiunile dedicate competențelor cu aproape 16%. Și platforma Indeed a observat aceeași tendință: între 2021 și 2025, numărul de cuvinte dintr-un anunț de angajare a crescut cu 14,3%.

Cum a schimbat AI modul în care sunt scrise anunțurile

Specialiștii în recrutare spun că inteligența artificială are un rol important în această schimbare. Pe de o parte, companiile au început să ceară angajaților să știe să folosească instrumente bazate pe AI, pe lângă toate responsabilitățile pe care le aveau deja. Pe de altă parte, mulți manageri folosesc chiar inteligența artificială pentru a redacta anunțurile de angajare.

Marc Cenedella, directorul platformei de cariere Ladders, spune că rezultatul este un text în care ajunge „tot ce le trece prin cap” celor care îl scriu.

„Managerii nu mai sunt nevoiți să se autocenzureze, așa că pun acolo tot: ce este obligatoriu, ce ar fi frumos să existe și chiar idei care le-au venit dimineața, sub duș”, spune el.

Potrivit acestuia, descrierile de joburi ajung astfel să fie pline de termeni corporatiști, liste nesfârșite și cerințe care nu îi ajută nici pe angajatori, nici pe candidați.

„Mai multe paragrafe nu înseamnă o angajare mai bună”

Marc Cenedella spune că lungimea unui anunț nu îl face mai eficient.

„Mai multe paragrafe nu înseamnă o angajare mai bună. Mai multe puncte pe listă nu înseamnă că vei găsi candidatul potrivit”, afirmă acesta.

În opinia lui, anunțurile exagerat de lungi îi încurcă pe candidați, dar și pe recrutori. Între timp, candidații folosesc și ei inteligența artificială pentru a adapta CV-urile și scrisorile de intenție la fiecare post, ceea ce face procesul de recrutare și mai complicat.

De ce femeile sunt mai des descurajate

Business Insider citează cercetări ale Harvard Business School care arată că femeile sunt mai puțin dispuse decât bărbații să aplice pentru un loc de muncă dacă nu îndeplinesc toate cerințele din anunț. În schimb, mulți bărbați trimit candidatura chiar dacă nu bifează fiecare criteriu.

Specialiștii spun că, atunci când lista de cerințe devine exagerat de lungă, există riscul ca persoane foarte bine pregătite să renunțe înainte să aplice.

Cum ar trebui să arate, de fapt, un anunț de angajare

Trent Cotton, specialist în recrutare la compania ICIMS, spune că firmele s-au îndepărtat de scopul real al unui anunț de angajare. În loc să explice clar ce presupune postul și ce competențe sunt cu adevărat importante, multe companii încearcă să includă orice responsabilitate posibilă.

„Încearcă să filtreze candidații, dar o fac greșit. Adaugă multe paragrafe, dar nu și mai multă substanță”, spune Cotton.

Specialiștii intervievați de Business Insider cred că un anunț de angajare ar trebui să fie simplu, clar și ușor de parcurs, la fel cum și candidații sunt sfătuiți să își păstreze CV-ul scurt și la obiect. Într-o perioadă în care inteligența artificială poate scrie anunțuri, poate adapta CV-uri și chiar poate evalua aplicații, tocmai un mesaj autentic și ușor de înțeles ar putea face diferența.

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