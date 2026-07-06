Campionii pensiilor speciale de peste 10.000 de euro: cel mai tânăr beneficiar, ieșit din activitate la 49 de ani

Coloana patru reprezintă vârsta pe care o au pensionarii aflați în plată. 53 de ani și 9 luni este cel mai tânăr special aflat în top 20

Cele mai mari 20 de pensii speciale sunt toate ale unor foști judecători sau procurori. Niciuna din celelalte categorii de beneficiari de pensii în baza unor legi speciale nu are vreun reprezentant în acest clasament.

Cel mai mare venit este o pensie brută de 69.343 de lei (coloana 1 din tabel). Este a unui magistrat care a ieșit la pensie pe 16 decembrie 2022, iar în luna mai avea 69 de ani și 9 luni. A doua cea mai mare pensie este de 63.842 de lei. Este a unui fost procuror sau judecător eliberat din sistem pe 1 iulie 2018, iar în mai avea 73 de ani. Podiumul este completat de un fost magistrat cu o pensie brută de 63.647 de lei. Acesta s-a pensionat pe 18 martie 2009, în vârstă vârsta de 81 de ani și 6 luni.

Vârful pensionarilor speciali cu cele mai mari venituri este completat de două persoane de 72 de ani și două luni, respectiv 73 de ani și o lună, la momentul mai (coloana 4 din tabelul de mai jos) 2026. Primul are o pensie brută de 62.783 de lei, fiind ieșit din sistem pe 8 decembrie 2023, iar celălalt are o pensie brută de 61.102 lei, care a avut emis decretul de pensionare la 26 august 2018.

Practic, putem observa, din compararea datelor din coloana patru – vârsta pensionarului, cu cele din coloana șase – data pensionării, că primii cinci pensionari cu venituri mari, sunt foști magistrați care au ales să rămână în sistem la cel puțin 65 de ani, nu tineri speciali.

La polul opus al statisticii furnizate de CNPP, adică pensia cu numărul 20 ca valoare, de 50.992 de lei, este un fost magistrat care a ieșit din sistem pe 16 decembrie 2022, iar acum are vârsta de 71 de ani. Așadar, tot un fost magistrat care a preferat să lucreze cât mai mult.

Cazul tinerilor speciali

Cel mai grăbit fost magistrat să se pensioneze are un venit brut din activitatea de judecător sau procuror de 51.891 de lei. Acesta s-a pensionat când a făcut fix 49 de ani. Ieșirea la pensie a avut loc pe 1 septembrie 2019.

Tot în categoria specialilor tineri este și beneficiarul celui de-al șaptelea venit din top. La momentul mai 2026, acesta avea 53 de ani și 9 luni, iar ieșirea la pensie a fost în februarie 2023. Așadar în urmă cu trei ani și trei luni.

Își încasează pensia de peste 20 de ani

Din datele furnizate Libertatea putem observa că sunt pensionari speciali de top care încasează acest venit de peste 20 de ani. 52.335 de lei este pensia brută a celui care a ieșit din sistemul judiciar în iulie 2004, locul 17 în tabelul de mai jos. La data ieșirii la pensie avea 57 de ani.

Următorii sunt foști magistrați pensionați în aprilie 2008 sau în ianuarie 2009. Și sunt foști magistrați tot cu pensii care depășesc 50.000 de lei pe valoarea brută.

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Explicația pentru zero lei la contribuții

Statistica furnizată arată că unii foști magistrați au cotizat cu zero lei la bugetul asigurărilor sociale de stat. CNPP a dat explicațiile necesare.

„Persoanele care beneficiază de pensie de serviciu sunt îndreptățite la pensie în baza a două acte normative: legea cadru care reglementează pensiile din sistemul public și legea specială care reglementează acest tip de pensie, acte normative care prevăd două modalități diferite de calcul. Pensia care se acordă este cea avantajoasă, adică cea care are cuantumul mai avantajos, prevedere care se regăsește în legea specială.

Principiul esențial care guvernează acest tip de pensie este acela conform căruia diferenţa dintre pensia de serviciu şi pensia din sistemul public (ce se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat) se suportă din bugetul de stat”, arată CNPP în răspunsul său.

Iar concluzia: bugetul de stat suportă tot la unii: „În situația în care beneficiarul pensiei de serviciu nu îndeplinește condiția de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă din sistemul public, pensia de serviciu se suportă integral din bugetul de stat.

Astfel, pensiile de serviciu în care este componenta din bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) este 0 lei sunt stabilite exclusiv pe baza condițiilor de eligibilitate și formulei de calcul din legea specială, întrucât beneficiarii acestor pensii nu îndeplinesc condițiile de vârstă și/sau stagiu de cotizare contributiv prevăzute de legea în materie de pensii din sistemul public de pensii”, a conchis CNPP.