Când se afișează rezultatele la BAC 2026

Primele rezultate ale examenului de BAC 2026 vor fi afișate miercuri, 7 iulie, până la ora 12.00, iar în intervalul orar 14:00 – 18:00 se pot depune contestații.

Unde se vor afișa rezultatele de la BAC 2026

Rezultatele la Bacalaureat 2026 vor fi afișate de Ministerul Educației pe site-ul oficial, rezultate.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen pe data de 7 iulie, până la ora 12:00.

Acest lucru înseamnă că, cei care au participat la prima sesiune de Bac 2026, vor afla în cursul dimineții de marţi cum s-au descurcat la probele scrise pe care le-au susținut la limba și literatura română, matematică sau istorie și la proba la alegere, în funcție de profilul urmat.

Rezultatele la Bac 2026 sunt anonimizate din 2020 pentru a respecta directivele europene de protecție a datelor cu caracter personal. Fiecare candidat a primit un cod unic pe baza căruia va putea să verifice notele pe care le-a obținut la examen.

Pentru a afla rezultatele la Bac 2026, care vor fi afișate în format anonimizat (fără numele și prenumele candidatului), elevii vor folosi codul unic pe care l-au primit la începutul examenelor.

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

Elevii care au susținul examenul pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

”Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, se arată în ordinul de ministru.

Cum se depun contestațiile la Bac 2026

După afișarea rezultatelor la Bac 2026, absolvenții nemulțumiți de notele obținute, pot face contestație.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Când se vor afișa rezultatele finale la BAC 2026, rezultate în urma contestațiilor

  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00 – 18,00);
  • 8-9 iulie – Vizualizarea lucrărilor scise şi depunerea contestaţiilor;
  • 9-10 iulie – Soluţionarea contestațiilor;
  • 13 iulie – Afişarea rezultatelor finale

Ce note trebuie să ai la Bac 2026 pentru a promova

Pentru a fi declarat promovat la examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă susținută, iar media notelor la Bacalaureat trebuie să fie minimum 6.

Media la Bac 2026 se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe scrise. O veste bună pentru elevii care obțin media 5,99 la Bacalaureat este că aceasta va fi rotunjită la 6,00, deci candidații vor promova examenul.

Calendar Bac 2026 – sesiunea de toamnă 2026

  • 14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au
  • promovat examenele de corigențe
  • 3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 18 august 2026 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)
  • 19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 20-21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Eliberarea diplomei de Bacalaureat

Diplomele de bacalaureat vor fi completate și semnate în termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului de Bacalaureat. Totuși, diplomele pot fi eliberate, la cerere, candidaților care au promovat examenului în sesiunea iunie-iulie 2026 înainte de afișarea rezultatelor finale, dar numai după finalizarea perioadei de depunere a contestațiilor.

Prioritate la eliberarea diplomei de bacalaureat au candidații care urmează să se înscrie în viitorul apropiat la unități de învățământ superior ce condiționează prezentarea acestui document.

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