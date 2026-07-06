Loredana Groza, în costum de baie la 56 de ani. Vedeta, apariție neașteptate la o piscină din Monaco

De altfel, aceștia i-au și transmis mesaje vedetei, în care o felicită pentru cât de bine se menține. „Ești o femeie foarte frumoasă”, „Arăți chiar bine la vârsta ta”, „Ce apariție. Nu toată lumea are curaj să se afișeze așa”, sunt câteva dintre comentariile urmăritorilor.

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Loredana Groza a reușit în ultimii ani să își păstreze silueta schimbându-și alimentația și făcând mai mult sport. Artista a acordat recent un interviu în care a dezvăluit de ce a renunțat la carne și ce viciu secret are. Vedeta a vorbit și despre micile „plăceri vinovate”, dar și despre ritualurile simple de îngrijire care o mențin echilibrată în ritmul alert al carierei sale.

„Mănânc orice, mai puțin proteină animală. Adică sunt vegană. Mai fac excepții, mai mult pește. Dar, în rest, țin această dietă vegană și mă simt foarte bine.

Cred că, atunci când mănânci vegan, ai mai puține inflamații, ai mai puține probleme de sănătate și cred că eviți dezvoltarea unor afecțiuni cronice. Sfătuiesc pe toată lumea să încerce, măcar o săptămână, două, și să vadă diferența între energia pe care o au când consumă carne și energia pe care o au atunci când nu mai consumă carne.

Nu, noaptea nu mă duc la frigider, că noaptea obișnuiesc să dorm. Sau să călătoresc dacă nu dorm. (râde) În orice caz, nu stau la frigider. Nu sunt pofticioasă. Adică poate să mănânce oricine și orice în fața mea și n-am nicio problemă. În schimb, vara, viciul meu secret, ca să zic așa, este înghețata. Și mai am niște cheat days în care mănânc înghețată. Vegană. (râde)”, a declarat Loredana Groza pentru revista VIVA!

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