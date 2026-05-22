Femeia a reclamat operațiuni neautorizate pe card

Cercetările au început pe 7 mai 2026, după ce femeia din Ploiești a sesizat poliția că, în perioada 4-6 mai, de pe cardul ei bancar ar fi fost făcute mai multe operațiuni financiare neautorizate.

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit un bărbat de 44 de ani care ar fi lucrat la renovarea imobilului femeii în perioada august 2025 – ianuarie 2026, ar fi furat mai multe bijuterii din aur, în greutate de aproximativ 40 de grame, dar și cardul bancar al proprietarei.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit că, în perioada august 2025 – ianuarie 2026, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din comuna Cocorăștii Misli, ar fi executat lucrări de renovare la imobilul persoanei vătămate, context în care ar fi sustras mai multe bijuterii din aur, în greutate de aproximativ 40 de grame, precum și cardul bancar al acesteia”, a transmis IJP Prahova.

Bani scoși din cont și cumpărături cu cardul femeii

Potrivit polițiștilor, din contul femeii ar fi fost retrași aproximativ 12.000 de lei. În plus, ar fi fost făcute și alte operațiuni financiare neautorizate, în valoare de circa 15.000 de lei. Surse judiciare citate de Ziare.com spun că cei 15.000 de lei ar fi fost folosiți de bărbat pentru achiziționarea unor scule de la un magazin de bricolaj.

Prejudiciul total, care include bijuteriile din aur și banii folosiți de pe card, este estimat la aproximativ 55.000 de lei.

Două percheziții la locuințele suspectului

În acest dosar, polițiștii au făcut miercuri două percheziții domiciliare la adresele bărbatului bănuit de comiterea faptelor, în comuna Cocorăștii Misli. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri despre care există suspiciunea că ar proveni din activitatea infracțională. Acestea urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor.

Bărbatul a fost dus la audieri, iar apoi a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzațiile de furt, efectuarea de operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar și acces ilegal la un sistem informatic. Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente.



